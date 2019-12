Nieuwbouwhuis kopen

Een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen, zoals weinig onderhoud en lagere energiekosten. Maar er komt best veel kijken bij de aankoop van een nieuwbouwhuis. Zo is er vaak een overbruggingskrediet nodig en gaan de betalingen vanuit een bouwdepot. Waar moet je allemaal aan denken?

Na lang wikken en wegen ben je eruit. Je nieuwe huis wordt een nieuwbouwhuis. Dit betekent dat je langer moet wachten totdat je huis klaar is. De bouw kan zelfs vertraging oplopen. Daar staan ook voordelen tegenover. Een nieuwbouwhuis voldoet aan de laatste bouwvoorschriften en is hierdoor meestal beter geïsoleerd en beter beveiligd dan bestaande huizen. Je bepaalt ook zelf hoe je de woning (en tuin) indeelt en inricht.

Vrij op naam

Financieel gezien is een nieuwbouwhuis ook interessant. Je koopt de woning vrij op naam. Daarnaast bieden sommige banken speciale (lagere) nieuwbouwtarieven bij het afsluiten van de hypotheek. Ondanks het financiële voordeel, heb je wel vaak tijdelijk te maken met extra kosten.

Koop met garantie

Ons advies is om te kiezen voor een nieuwbouwwoning waarbij de projectontwikkelaar en aannemer zijn aangesloten bij SKW, Woningborg of BouwGarant. Hiermee ben je beschermd tegen een faillisement van de bouwer en heb je garantie dat de woning wordt afgebouwd.

Dubbele lasten

Heb je al een koop- of huurwoning? Een nadeel van het kopen van een nieuwbouwhuis is dat je gedurende de bouwperiode te maken krijgt met dubbele woonlasten. De huur of hypotheekrente voor je oude huis loopt immers gewoon door, terwijl intussen ook de bouwer betaald moet worden. Een nieuwbouwwoning betaal je in termijnen. Je ontvangt een rekening wanneer de bouwer een deel heeft afgerond (zoals het storten van de benedenvloer of de bouw van een verdieping). Die rekening betaal je uit het bouwdepot dat de bank voor je heeft geopend bij het passeren van de hypotheek. Op het moment van passeren, word je de eigenaar van de grond waarop de bouwer je huis gaat neerzetten.

Overbruggingskrediet nodig

Een nieuwbouwhuis koop je vaak vóórdat de oude woning is verkocht en/of opgeleverd. Als je een duurder huis koopt, heb je tijdelijk een bedrag nodig ter grootte van de overwaarde in je oude huis om de nieuwbouwwoning te kunnen betalen. Wie dat bedrag niet op een spaarrekening heeft staan, kan een overbruggingskrediet afsluiten (ook wel overbruggingshypotheek genoemd). Een overbruggingskrediet regel je meestal bij de bank waar je de nieuwbouwhypotheek afsluit. Een alternatief voor het overbruggingskrediet is het tijdelijk (tot aan de verkoop) verhogen van de hypotheek op je oude huis. Niet iedere bank wil daar aan meewerken.

Bouwdepot

Bij het passeren van de hypotheek, betaalt de notaris normaal het aankoopbedrag ineens uit aan de verkoper. Bij een nieuwbouwhuis werkt dat anders. De woning is immers nog niet klaar. De notaris betaalt de bouwer op de passeerdatum alleen een bedrag voor de aankoop van de grond en eventueel voor de werkzaamheden die op dat moment al zijn afgerond. Het overige bedrag aan hypotheek komt in een bouwdepot. Dat is een soort spaarrekening van waaruit je de bouwer kunt betalen. Je kunt niet zelf geld uit het bouwdepot opnemen, maar je moet hiervoor een declaratie (met bonnen en facturen) indienen bij je hypotheekverstrekker. Over het bedrag dat al is betaald uit het bouwdepot betaal je hypotheekrente. Over het bedrag dat nog niet is uitgegeven, ontvang je juist rente. Per saldo vallen deze bedragen ongeveer tegen elkaar weg.

Renteverlies tijdens de bouw

Naarmate de bouw vordert, raakt het bouwdepot steeds leger en nemen de maandlasten toe. Dit heet het ‘renteverlies tijdens de bouw’. Dit renteverlies (bestaande uit de betaalde rente minus de ontvangen rente) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Vaak is je bouwdepot wel zichtbaar in internetbankieren, maar kun je niet zelf een betaling doen vanuit het depot. Dit doet de bank voor je, maar alleen na het overleggen van de factuur van de bouwer of leverancier. Betaal je ook (een deel van) het meerwerk uit het bouwdepot, dan moet je de bonnen dus goed bewaren.

Bouwrente en andere kosten

Je betaalt tijdens de bouw van je huis vaak ook bouwrente aan de bouwer. Deze rente bestaat uit 2 onderdelen: de financieringsvergoeding en de uitstelrente:

Een financieringsvergoeding is de rente die je betaalt over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit is om de bouwer tegemoet te komen in de kosten die hij heeft gemaakt voor de grond en de start van de bouw.

Je betaalt uitstelrente over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat je de eigenaar wordt van de grond.

Bouwrente over de periode na het afsluiten van de voorlopige koop/aannemingsovereenkomst is fiscaal aftrekbaar. Bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst is niet aftrekbaar.

Meerwerk

Meerwerk is het extra werk dat de bouwer op jouw verzoek uitvoert. Denk aan extra stopcontacten, grotere tegels, het plaatsen van een (mooiere) badkamer of het verleggen van leidingen. Het afwijken van de woning zoals omschreven in de aankoopbrochure valt bijna altijd onder meerwerk. Meerwerk is vaak prijzig, maar heeft als voordelen dat het klaar is voor de oplevering en dat je de bouwer kan aanspreken bij gebreken.

Btw over koopsom

Voor een nieuwbouwwoning betaal je ook 21% btw over de koopsom.

Opleveringskeuring

Bij de eerste oplevering van de woning is het verstandig deze te laten keuren, zodat je zeker weet of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen. De keuring maakt ook duidelijk of de bouw overeenstemt met de technische omschrijving en tekeningen. Een opleveringskeuring kost, afhankelijk van de grootte van je huis, tussen de €200 en €300.

Nieuwbouw hypotheek

De voordeligste hypotheek voor je nieuwbouwhuis vind je in onze hypotheekrentevergelijker. Bekijk ook de voorwaarden. Niet iedere hypotheek is geschikt voor de aankoop van nieuwbouw. Zo is de maximale offertetermijn soms niet toereikend om de tijd tot aan de levering van de grond te overbruggen. De maximale offertetermijn, inclusief verlengingsmogelijkheden vind je terug onder het kopje ‘offerte’.

