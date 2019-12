Huis verkopen: zelf doen of met makelaar?

Een huis verkopen kun je helemaal zelf doen of overlaten aan een makelaar. Waar let je op bij het kiezen van een makelaar? En wat is het verschil tussen een traditionele en een internetmakelaar?

De traditionele makelaar

Deze ‘gewone’ makelaar regelt alles: advertentieteksten, foto’s van de woning, de plaatsing op huizensite Funda, het onderhandelen met potentiële kopers en het opstellen van de koopakte.

Tip: kies je voor een gewone makelaar, let dan bij het kennismakingsgesprek op zijn of haar communicatieve vaardigheden. Kan hij goed luisteren, kan hij met potentiële kopers goed door één deur?

De internetmakelaar

Bij een internetmakelaar doe je meer zelf: je leidt zelf potentiële kopers rond, maakt zelf foto’s van je woning (of regelt zelf een fotograaf) en je maakt een beschrijving van je woning voor huizensite Funda. Meestal voert de internetmakelaar wel de onderhandelingsgesprekken en stelt hij het verkoopcontract op (afhankelijk van de door jou gekozen deeldiensten).

Tip: vind je het geen probleem om zelf belangstellenden rond te leiden? Overweeg om een internetmakelaar in te schakelen. Dat kan veel geld schelen.

Wat kost een verkoopmakelaar?

De meeste traditionele makelaars rekenen een tarief in de vorm van een percentage van de verkoopprijs, gemiddeld zo’n 1,5%. Daar komen vaak nog 'opstartkosten' bij. Stel, je verkoopt je woning voor €300.000. De makelaar rekent bijvoorbeeld 1,5% provisie plus €500 opstartkosten. De totale nota bedraagt dan €6050 (inclusief 21% btw).

Er zijn ook andere varianten mogelijk, zoals no cure no pay of een resultaatbonus. Je betaalt dan bijvoorbeeld €100 extra bij elke €1000 meer verkoopopbrengst.

In de tabel hieronder zie je het prijsverschil tussen de traditionele makelaar (voorbeeldprijs) en een aantal internetmakelaars. Die laatste groep is veel goedkoper. De tabel is niet uitputtend, er zijn meer aanbieders.

Tabel: kosten en diensten bij woningverkoop (huis van €300.000)

prijs incl. btw foto's maken kopers rondleiden advertentie op Funda Traditionele makelaar €6050 V V V Internetmakelaars: Makelaarsland €1290 Z Z V Zelfverkopen €1098 V Z V Makelaar1 €495 Z Z V Huysshop Funda basispakket €395 Z Z V

V= inbegrepen, Z= zelf doen

Tarieven per 25-10-2019

Tip: let op of het makelaarstarief in- of exclusief btw is (de btw is 21% over het bedrag). Makelaars zijn verplicht om consumenten een prijs inclusief btw aan te bieden, maar dat gebeurt in de praktijk niet altijd.

Resultaat internetmakelaar vaak beter

Verreweg de meeste mensen schakelen een traditionele makelaar in voor de verkoop van hun woning. Toch hoeft het resultaat bij een internetmakelaar niet slechter te zijn. Sterker nog, dat is vaak beter. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar verkoopprestaties van makelaars door de Vrije Universiteit Amsterdam, gepubliceerd in juni 2017.

De Amsterdamse onderzoekers bekeken miljoenen transacties tussen 1985 en 2011 van woningen die via huizensite Funda werden verkocht. Daaruit blijkt dat makelaars die een vast tarief hanteren (internetmakelaars), een huis eerder én tegen een hogere prijs (gemiddeld 2,7% hoger) verkopen dan ‘gewone’ makelaars.

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Zelf je huis verkopen

Je kunt je woning ook zelf verkopen via sites als Marktplaats, Jaap of Huislijn of je woning promoten via social media zoals Facebook. Je betaalt dan alleen advertentiekosten en de woning staat niet op Funda (dit laatste is wel een optie bij jaap.nl).

Je zorgt dan niet alleen voor rondleidingen en foto’s, maar moet ook zelf onderhandelen en een verkoopcontract opstellen. De Consumentenbond heeft in overleg met Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisaties een modelkoopovereenkomst opgesteld.

Zelf adverteren is goedkoper, maar veel minder mensen zien dat jouw woning te koop is als je niet op Funda adverteert. Deze methode is alleen geschikt als je geen haast hebt met de verkoop of als in jouw woonplaats woningen snel verkocht worden.

Makelaars vergelijken

Advieskeuze is een onafhankelijke vergelijkingssite van financieel adviseurs. Op deze website vergelijk je makelaars in Nederland met elkaar op basis van afstand en reviews van anderen.

Beoordeel je makelaar

Heb je onlangs een makelaar ingeschakeld? We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Help anderen en geef een review over je makelaar.

Klacht over je makelaar

Ben je niet tevreden over je makelaar. Probeer er dan eerst samen uit te komen. Lukt dit niet met succes? Lees dan wat je rechten zijn en wat je kunt doen.

Lees ook: