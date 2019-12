Klacht over een makelaar

Wat zijn mijn rechten?

Een opdracht kan op ieder moment, zonder opzegtermijn, worden ingetrokken. Dit moet je bij voorkeur schriftelijk doen; per brief of per e-mail. Een makelaar heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat hij zijn werk zo goed mogelijk moet doen. Je betaalt de makelaar niet voor het resultaat, maar voor de moeite die hij doet.

Na beëindiging van de opdracht door intrekking ben je geen courtage verschuldigd.

Uitzondering: als na beëindiging van de opdracht je huis wordt verkocht en de makelaar kan bewijzen dat de verkoop van de woning het gevolg is van zijn inspanningen, dan mag hij wel courtage in rekening brengen.

In de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM, VBO en VastgoedPro staat dat de consument bij het intrekken van de opdracht niet schadeplichtig is. De makelaar heeft, alleen als dit is afgesproken, wel recht op vergoeding van al gemaakte kosten en op een percentage van het loon voor verrichte werkzaamheden.

Wat kan ik het beste doen?

Tips

Vraag om een bevestiging als je de intrekking van de opdracht per e-mail verstuurt.

In verband met bewijs, kun je een intrekking per brief het beste aangetekend versturen.

Leg vooraf schriftelijk vast wat de makelaar voor jou gaat doen en hoeveel dat gaat kosten.

Op de website van de Geschillencommissie kun je het Uitsprakenregister raadplegen. Daar vind je uitspraken die de Geschillencommissie eerder deed.

Je kunt je klacht ook plaatsen op www.klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.