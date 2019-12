SVn Blijverslening

Eerste indruk|De Blijverslening is een subsidieregeling waarmee je je woning levensloopbestandig kunt maken. Zo kun je dus langer in je eigen huis blijven wonen. Met de Blijverslening sluit je een persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden, je krijgt het geld niet zelf in handen. De aannemer ontvangt dit rechtstreeks vanuit een bouwdepot.

Conclusie

Een subsidieregeling voor een woningaanpassing, zodat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen, valt toe te juichen. Van belang is wel dat de maximale lening hoog genoeg moet zijn om de gewenste aanpassingen te kunnen uitvoeren. Een maximum bedrag van €15.000 zoals de gemeente Renkum hanteert, zal in veel gevallen tekort schieten.

Door op zeker te spelen met de voorwaarden, wordt de doelgroep van de subsidieregeling onnodig ingeperkt. Eigenlijk komen alleen mensen in aanmerking voor de subsidieregeling die ook zonder hulp van de overheid de woning levensloopbestendig hadden kunnen maken. Het enige voordeel is dat ze nu een lagere rente betalen.

Voor kleine aanpassingen is de keuze voor een Blijverslening in de vorm van een persoonlijke lening voordeliger dan de hypotheek. Maar door voor de persoonlijke lening een maximum leeftijd van 75 jaar te hanteren, worden mensen op extra kosten gejaagd.

Voordelen

De hypotheekrente van de Blijverslening ligt zo’n 1% lager dan de marktrente.

De rente voor de persoonlijke lening via de Blijverslening ligt zo’n 2,5% lager dan bij de goedkoopste commerciële kredietverstrekkers.

De lening kan altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (de minimum extra aflossing bedraagt dan wel €250).

De lening wordt gestort op een bouwkrediet. Je betaalt alleen rente over het deel dat is opgenomen.

Nadelen

Je kunt niet zelf over het geld beschikken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) stort het geld in een bouwkrediet. Uit dit bouwkrediet betaalt ze de rekeningen van de aannemer.

Het is niet mogelijk om - met het geld van de Blijverslening - zélf of met hulp van kennissen het huis aan te passen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur of aannemer.

De hele procedure is gericht op het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Dat brengt nogal wat administratieve rompslomp met zich mee.

Een Blijverslening is niet mogelijk voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen.

In de gemeente Renkum is de maximum lening slechts €15.000. Voor grotere woningaanpassingen, zoals een slaap- of badkamer beneden, is dat te weinig.

In Renkum komen alleen huizen met een WOZ-waarde van maximaal €350.000 in aanmerking. De gemiddelde huizenprijs in Renkum ligt zo’n €30.000 hoger. Ouderen die hun geld in bakstenen hebben zitten, vallen hiermee buiten de boot.

In Hoogeveen heb je niet de keus tussen een persoonlijke lening en een hypotheek. Tot en met €10.000 kom je alleen in aanmerking voor een persoonlijke lening. Helaas geldt hiervoor een maximale leeftijd bij aanvang van 75 jaar

Wat is de Blijverslening?

De Blijverslening is een lening waarmee je de woning levensloopbestendig kunt maken. De doelstelling is dat je dan langer zelfstandig kunt blijven wonen. De subsidie kan verstrekt worden door een gemeente of provincie. Op 1 april 2016 hebben alleen Hoogeveen en Renkum de Blijverslening al ingevoerd. Een vijftigtal gemeenten overwegen de Blijverslening in te voeren.

Je kunt in aanmerking komen voor de subsidieregeling als eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente die de Blijverslening aanbiedt. Je moet voldoen aan de landelijke regeling van de SVn en de specifieke regeling van de desbetreffende gemeente. Zo dient bijvoorbeeld het inkomen hoog genoeg te zijn. Belangrijk is dat je niet met de werkzaamheden mag beginnen voordat de lening rond is.

Omdat het een woningverbetering betreft, is de rente fiscaal aftrekbaar. Als er op de woning geen hypotheek meer rust zul je hier in de praktijk meestal geen voordeel van hebben. Bij kleine hypotheken kun je het belastingvoordeel wegstrepen tegen de belasting over het eigenwoningforfait, dat je alleen hoeft te betalen als je rente aftrekt.

Welke aanpassingen zijn zoal mogelijk

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. We geven enkele voorbeelden:

Slaapkamer + badkamer op de begane grond

Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

Verbreden deuren

Drempels weg of verlagen

Aanbrengen traplift

Beugels aan trap, wand, douche, toilet

Landelijke voorwaarden persoonlijke lening

Een van beide aanvragers is bij aanvang jonger dan 76 jaar.

Alleen voor eigenaren-bewoners.

Minimum bedrag €2500, maximum bedrag €10.000.

Looptijd 10 jaar.

Rente ligt vast voor de hele looptijd. Deze bedroeg op de peildatum 23-3-2016 3,1% (effectief 3,14%).

Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal €250.

Landelijke voorwaarden Hypotheek

Alleen voor eigenaren-bewoners.

Minimum bedrag €2500, maximum bedrag €50.000.

Annuïteitenhypotheek.

De looptijd bedraagt tot en met €10.000 10 jaar, daarboven 20 jaar.

Afsluitkosten €850, daarnaast kosten voor de hypotheekakte. Reken hiervoor op zo’n €450.

Rente ligt vast voor de hele looptijd. Bij een looptijd van 10 jaar bedroeg deze op de peildatum 23-3-2016 1,3% en bij 20 jaar vast 2,0%.

De effectieve rente bij een hypotheek van €10.000, looptijd 10 jaar, bedraagt 3,5% (rekening houdend met €1300 kosten). Dat is dus meer dan de persoonlijke lening.

De effectieve rente bij een hypotheek van €20.000, looptijd 20 jaar, bedraagt 2,76% (rekening houdend met €1300 kosten).

Bij de maximum lening van €50.000 daalt de effectieve rente naar 2,31%.

Boetevrij aflossen is mogelijk; aflossing minimaal €250.

De totale hypotheek, dus inclusief een eventueel nog op het huis rustende hypotheek, mag niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde.

Gemeenten mogen nadere voorwaarden stellen. Van de 2 gemeenten die de Blijverslening al hebben ingevoerd heeft met name Renkum dit gedaan. Je kunt alleen gebruik maken van een hypotheek, die bovendien niet hoger mag zijn dan €15.000. Ook mag de WOZ-waarde van de woning niet hoger zijn dan €350.000. Hiermee holt Renkum de regeling behoorlijk uit.

● Meer informatie over de Blijverslening

