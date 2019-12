Rentemiddeling ABN Amro en Rabobank

Conclusie

ABN Amro en Rabobank lanceren rond 1 juli 2016 rentemiddeling. De conclusie van de Consumentenbond is: niet doen. Het is te duur, er is op de korte termijn geen sterke rentestijging te verwachten en om een rentevoordeeltje te halen, zadel je jezelf voor langere tijd op met hogere lasten.

Achtergrond

De hypotheekrente is historisch laag. Veel huizenbezitters zijn bang dat als hun huidige rentevaste periode er over een paar jaar opzit, de rente (flink) hoger zal zijn. Vervroegd oversluiten is dan een optie, maar dat kost geld: boeterente. Voor wie dat geld niet heeft en tóch een graantje wil meepikken van de huidige lage rentetarieven, is rentemiddeling de enige optie. Diverse banken boden deze mogelijkheid al, met uitzondering van Obvion zijn ze volgens ons allemaal te duur. ABN Amro (30 juni) en de Rabobank (1 juli) komen er met enig tromgeroffel nu mee. En zijn nóg duurder dan bijvoorbeeld ING.

Wat houdt rentemiddeling in?

Bij rentemiddeling wordt aan de hand van je huidige, relatief hoge rente en de rente zoals die nu in de markt geldt een nieuw rentepercentage berekend, ergens er tussenin. Daarvoor zijn grofweg 2 methodes. De eerste is zuivere rentemiddeling, waarbij een gewogen gemiddelde wordt genomen van de rente die de klant nu betaalt en de actuele marktrente. Dit doen Obvion en de Rabobank. De overige banken, waaronder ING én ABN Amro, berekenen een boeterente (de rente die de bank misloopt doordat de klant minder gaat betalen) en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Dit pakt voor de klant ongunstiger uit.

Opslag

Bovenop het nieuwe rentepercentage doet Rabobank een opslag van 0,2%, onder meer als ‘vergoeding voor de kosten die wij maken omdat wij tussentijds onze renteverplichtingen op de kapitaalmarkt moeten herzien’. Banken moeten hun renteverplichtingen echter voortdurend herzien. Bovendien profiteren zij van de ingreep als de rente de komende jaren laag blijft. Zo ‘zuiver’ is de rentemiddeling bij de coöperatieve bank dus ook weer niet. ABN Amro maakt het nog bonter. Die bank rekent, net als dochter Florius sinds 1 juni, én een boete-opslag én een vaste ‘rentebemiddelingsopslag’ van 0,2%. Op die manier profiteert met name de bank van een dienst die wordt gepresenteerd als een geste aan klanten.

Eenmalige kosten

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, betaal je ook nog eens eenmalig afhandelings- of administratiekosten. Bij ABN Amro en Florius bedragen die €250. Rabobank rekende tot voor kort ook €250 voor wijzigingen aan de hypotheekrente, maar heeft dat tarief inmiddels zelfs opgeschroefd tot €350, het hoogste bedrag van alle door ons bekeken geldverstrekkers.

Kleine lettertjes

Dan zijn er nog de beruchte kleine lettertjes. Zo moet bij de Rabobank de nieuwe rentevastperiode altijd langer zijn dan het restant van de huidige rentevastperiode. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 10 jaar vastzit aan een nog altijd relatief hoge rente, terwijl je zónder rentemiddeling over een paar jaar wellicht kan profiteren van een (veel) lagere rente. Op die manier wordt rentemiddeling feitelijk speculeren op een spoedige renteverhoging.



Elders in de Rabo-voorwaarden staat: ‘Als u besluit om te gaan rentemiddelen, vervalt de vrijstelling van eventuele boeterente bij verhuizing.’ Met andere woorden: wie tijdens de nieuwe rentevastperiode gaat verhuizen – en zijn hypotheek niet meeneemt voor de financiering van de nieuwe woning betaalt een boeterente van maximaal 3% van het hypotheekbedrag. Bij een doorsnee hypotheek van €200.000 is dat maar liefst €6000. Bij ABN Amro betaalt de klant bij een verhuizing niet alsnog een boete.

Voorbeeld

Stel: je hebt een hypotheek van €200.000, de rente is 6% en de rentevaste periode van 10 jaar loopt over 2 jaar af. De huidige rente voor 2 jaar vast is 1,9% en voor 10 jaar vast bedraagt die 2,2%. Rentemiddeling levert nu voor de komende 10 jaar de volgende rentepercentages op:

Nieuwe rente (na middeling) Administratiekosten Obvion 2,96% €150 ING 3,02% €225 Rabobank 3,16% €350 ABN Amro/Florius 3,22% €250

Zure appel

Ook bij ABN Amro en de Rabobank leidt rentemiddeling dus op korte termijn tot lagere maandlasten, maar daarvoor betaal je over een langere periode wel een flinke prijs. Of het uiteindelijk voordelig uitpakt, hangt volledig af van de ontwikkeling van de hypotheekrente. Blijft die laag – en daar ziet het voorlopig naar uit – is het beter nog even door de zure appel heen te bijten en de huidige rentevaste periode uit te zitten. Wie tóch meteen wil profiteren van de lage rente, doet er doorgaans beter aan vervroegd over te sluiten en de boeterente zodoende in 1 keer te betalen.



Rentemiddeling bij ABN Amro en de Rabobank is zodoende alleen een aanrader voor mensen die: