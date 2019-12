Conclusie

Behouden Huis maakt het mogelijk dat je de overwaarde van je woning 'opeet' zonder dat je hoeft te verhuizen. Het onderhoud en eventuele bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars blijven voor jouw rekening.

Het grote voordeel is dat je geen huur betaalt en dat je desgewenst tot je dood in de woning kunt blijven wonen. De constructie is echter nadelig als je na een paar jaar toch verhuist.

Voorwaarden: de minimum leeftijd van de jongste bewoner moet 65 jaar zijn en de hypotheek maximaal 30% van de woningwaarde. Behouden Huis richt zich in eerste instantie op woningen in een van de 4 grote steden. Echter ze staan ook open ook voor aanvragen van elders in de randstad.

Voor wie is Behouden Huis geschikt?

Behouden Huis is vooral geschikt voor:

senioren die vanwege een laag inkomen niet meer in aanmerking komen voor een hypotheek;

alleenstaanden voor wie een hoger maandelijks inkomen belangrijker is dan het nalaten van een erfenis.

Uitgangspunt is dat je zo lang mogelijk in je huis blijft wonen. Is dat niet het geval dan moet je er nooit aan beginnen; bij verhuizen verlies je veel geld.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 manieren waarop je de overwaarde van je huis kunt inzetten.

Via een maandelijkse uitkering, die loopt tot de leeftijd van 100 jaar. Bij verhuizen of na overlijden ontvang jij (of ontvangen je nabestaanden) de nog niet uitgekeerde termijnen.

Via direct een eenmalige uitkering.

Heb je geen nabestaanden? Dan valt vanaf een jaar of 70 de keuze eerder op de eenmalige uitkering. Deze geeft hogere maandinkomsten, maar een lagere erfenis dan de periodieke uitkering.

Maandelijkse uitkering

De totale uitkering bedraagt voor een alleenstaande 80% en voor een echtpaar 70% of 75% van de waarde van de woning.

De uitkering loopt tot 100-jarige leeftijd.

Na overlijden van de laatste partner gaan de nog niet uitbetaalde termijnen naar de erfgenamen.

Bij verhuizen krijg je de nog resterende termijnen uitgekeerd. Eventuele waardestijging van de woning gaat naar Behouden Huis.

Rekenvoorbeeld Maandelijkse uitkering Alleenstaande van 70 jaar met een woning van €400.000. In totaal krijg je 80% van je woningwaarde uitgekeerd, dat is €320.000.

Jaarlijks krijg je dus €10.667 (320.000 gedeeld door 30 jaar); dat is €889 per maand. Over de periodieke uitkering betaal je belasting in box 3. Het eerste jaar heb je daar nog geen last van. Heb je verder geen spaargeld dan houd je, na aftrek van deze belasting, het tweede jaar €8860 over. Dat bedrag loopt weer op.

In het tiende jaar krijg je netto al €9302.

In totaal heb je €293.642 extra te besteden. Houden we rekening met een gemiddelde inflatie van 1,5% dan is dit in euro’s van nu €237.273, oftewel 59% van de waarde van de woning. Een echtpaar van 70 jaar ontvangt elke maand €833. Rekening houdend met inflatie krijgen ze in totaal €230.583, dat is 58% van de waarde van de woning.

De eenmalige uitkering

De eenmalige uitkering bedraagt voor een alleenstaande van 65 jaar 53% van de waarde van de woning. Dit percentage loopt op tot 65% bij 75 jaar en ouder.

Voor een echtpaar van gelijke leeftijd liggen de percentages 10% lager. Is het echtpaar bij het afsluiten 75 jaar dan ontvangen ze in één keer 55% van de waarde van de woning.

Deze percentages zijn inclusief een borgsom van €10.000, zodat het huis in goede staat blijft. Met de borgsom wordt eventueel achterstallig onderhoud van het huis gecompenseerd.

Rekenvoorbeeld Eenmalige uitkering Alleenstaande van 70 jaar met een woning van €400.000. Je ontvangt eenmalig 60% van de woningwaarde (= €240.000) minus €10.000 borgsom = €230.000.

Omdat je 'gratis' in de woning mag blijven wonen, betaal je over dit 'vruchtgebruik' belasting in box 3.

Ook het ontvangen kapitaal valt in box 3. Je neemt elk jaar zoveel geld op dat je ermee uitkomt tot je 90-jarige leeftijd. Houden we rekening met een gemiddelde inflatie van 1,5% dan heb je jaarlijks €9.428 extra te besteden.

In totaal is dit €195.980 oftewel 49% van de waarde van de woning. Voor een echtpaar van 70 jaar is dit €168.086, oftewel 42% van de waarde van de woning.

Vergelijking met aflossingsvrije hypotheek

Je kunt de overwaarde van je huis ook opeten via een aflossingsvrije hypotheek. In dat geval kun je maximaal 50% van de waarde van de woning lenen. Voordeel daarvan is dat een erfenis van minimaal 50% van de waarde van de woning overblijft. Nadeel is dat de (maandelijkse) uitkering die je krijgt lager is dan via Behouden Huis.

Rekenvoorbeeld Aflossingsvrije hypotheek Ter vergelijking hebben we een eigen constructie gemaakt van een aflossingsvrije hypotheek die je afsluit. Je begint bescheiden en verhoogt elk jaar de hypotheek zóveel dat de hypotheek op 90-jarige leeftijd uitkomt op 50% van de waarde in dat jaar.

We gaan uit van een hypotheekrente van 2,85%.

Aan advies- en opnamekosten ben je het eerste jaar €3000 kwijt en elk volgend jaar €1000. Je start op 70-jarige leeftijd Bij een inflatie van 1,5% kun je elk jaar €7568 opnemen.

Gaan we ervan uit dat alle prijzen met 1,5% omhoog gaan, dan ontvang je in totaal contant €348.401 oftewel 87% van de waarde van de woning.

Hiervan heb je €151.357 opgegeten.

Het restant van €197.044 gaat naar de nabestaanden. Let op: alle bedragen zijn in euro’s van 'nu'.

Randvoorwaarden en aandachtspunten

De onderhoudskosten en de bijdrage voor een eventuele VvE zijn voor eigen rekening. Behouden Huis heeft er alle belang bij dat het onderhoud goed geschiedt. Eén keer per 3 jaar wordt de woning gecontroleerd op achterstallig onderhoud. Bij de eenmalige uitkering heeft Behouden Huis een borg van €10.000 als stok achter de deur. Bij de periodieke uitkering de resterende termijnen.

De kosten van de notaris, taxatie en de technische keuring komen voor rekening van Behouden Huis, op voorwaarde dat je de woning aan Behouden Huis verkoopt. Gaat de transactie niet door dan is de helft van de kosten voor jouw rekening.

Behouden Huis doet alleen zaken als een eventuele hypotheek niet hoger is dan 30% van de waarde van de woning. Deze hypotheek wordt afgelost. Als bij aankoop blijkt dat er achterstallig onderhoud is, of als de woning levensloopbestendig gemaakt moet worden dan kan dat door Behouden Huis gefinancierd worden. Deze kosten mogen samen met een eventuele hypotheek niet meer bedragen dan 30% van de waarde van de woning. Is het bedrag van de hypotheek, onderhoud en woningaanpassing hoger dan 10%, dan ontvangt een echtpaar geen 75%, maar 70% van de waarde van de woning.

Als je, in het geval van een periodieke uitkering, binnen 3 jaar overlijdt of verhuist, dan krijg jij of je erfgenamen de keus om de uitkeringen tot de oorspronkelijke einddatum te laten doorlopen of in één keer te laten uitkeren. Na 3 jaar heb je dezelfde keuze. Een eenmalige uitkering wordt dan echter met 5% verlaagd. Voor alle duidelijkheid: bij verhuizing of overlijden wordt de woning volledig eigendom van Behouden Huis.

Mocht Behouden Huis bij de periodieke uitkering in gebreke blijven, dan kun je bij een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden de verkoop ontbinden. Het huis is dan weer volledig van jou. De bedragen die Behouden Huis al heeft uitgekeerd hoef je niet terug te betalen.

Voor meer informatie zie www.mijnbehoudenhuis.nl

Lees meer: