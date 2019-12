Eerste indruk|Conneqt heeft onlangs de HollandWoont Hypotheek op de markt gebracht. Deze hypotheek is alleen mogelijk met NHG. Bij verhuizing naar een woning boven de NHG grens is ook een hypotheek zonder NHG mogelijk. HollandWoont wil gebruik maken van alle mogelijkheden die het Waarborgfonds biedt. De hypotheekvoorwaarden zijn marktconform. De hypotheekrente op de peildatum 17 september 2019 is uitgesproken gunstig.

Conclusie: hypotheek met NHG en lage rente

HollandWoont is op de peildatum 17 september aantrekkelijk voor alle rentevaste periodes met NHG. Alleen bij een rentevaste periode van 5 jaar scoort het product iets minder.

De hypotheekvoorwaarden zijn iets beter dan gemiddeld. Ons testoordeel bedraagt voor bestaande bouw 7,2 en voor nieuwbouw 7,4.

Alleen af te sluiten via tussenpersoon

Afsluiten van een hypotheek kan alleen via een tussenpersoon. Eenvoudige aanpassingen aan de hypotheek zoals rentemiddeling of oversluiten naar de lagere dagrente kan rechtstreeks voor de bank. Hypotheek verhogen of aanpassen van de hypotheek na echtscheiding loopt weer via die tussenpersoon. HollandWoont brengt dan zelf geen kosten in rekening.

Zowel mensen in loondienst als zelfstandigen komen in aanmerking voor een hypotheek. Startende ondernemers en zzp‘ers kunnen ook een hypotheek afsluiten.

Is HollandWoont voordelig?

We vergeleken op 17 september 2019 de hypotheekrentes met die van de andere hypotheekverstrekkers. We hebben alleen gekeken naar een hypotheek met NHG.

Bij 10, 20 en 30 jaar 5 jaar rentevast is HollandWoont de voordeligste aanbieder. Bij 1 en 15 jaar staat ze op plek 3. Bij 5 jaar rentevast zakt ze naar plek 11. Dat is hoog in de middenmoot.

Over HollandWoont

Holland Woont is een product van Conneqt. Deze aanbieder brengt onder meer ook de hypotheken van Hypotrust op de markt.

HollandWoont biedt elke rentevaste periode van 1 tot en met 30 jaar aan. Variabele rente is niet mogelijk. De maximale lening bedraagt 100% van de marktwaarde. Bij het treffen van energiezuinige maatregelen bedraagt het maximum 106%. Het vergoedingsvrije deel bedraagt 10% per kalenderjaar. Je kunt ook kiezen voor rentemiddeling. Je hebt de keus tussen een aflossingsvrije hypotheek, annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor nieuwe hypotheken zijn alleen de twee laatste vormen mogelijk.

Zelfstandige ondernemers, zzp-ers en uitzendkrachten kunnen bij HollandWoont in aanmerking komen voor een hypotheek.

Voordelen

HollandWoont is op de peildatum aantrekkelijk voor alle hypotheken met NHG.

HollandWoont vermindert de risico-opslag op de hypotheekrente automatisch als je door aflossingen in een lagere risicoklasse valt. Dit speelt overigens alleen als een hypotheek zonder NHG wordt afgesloten. Dat is alleen mogelijk bij het meenemen van een HollandWoont Hypotheek naar een nieuwe woning.

Je mag boetevrij aflossen als het geld uit eigen middelen komt.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht voor nieuw af te sluiten hypotheken.

Als je een hypotheek met NHG oversluit naar een hypotheek met NHG bij HollandWoont, waarbij de hypotheek niet wordt verhoogd, bedraagt de borgtochtprovisie slecht 1 euro. Bij de meeste banken is dit 0,9% van de hypotheek.

Nadelen