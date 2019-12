Huisdeal: verkopen en terughuren

Eerste indruk|Deze constructie is meestal geen aanrader. Er zijn veel voordeligere manieren om het geld in je bakstenen te verzilveren. Bij Huisdeal verkoop je de eigen woning. Je ontvangt 90% procent van de woningwaarde. Vervolgens huur je de woning weer terug. De aanvangshuur bedraagt 5% van het aankoopbedrag. Voorwaarde is dat je tenminste 60 jaar oud bent. Ook moet je de huurlasten kunnen dragen.

Conclusie: dure vorm van het huis opeten

Een aanrader is Huisdeal niet. Als je je huis opeet via een (krediet)hypotheek dan bespaar je in bijvoorbeeld 20 jaar honderdduizenden euro’s.

Als je een eigen woning verkoopt en terughuurt dan ontvang je een hoog bedrag ineens. Ook bespaar je de kosten die samenhangen met een eigen woning. Denk hierbij aan een eventuele hypotheek, groot onderhoud, de opstalverzekering, eigenwoningforfait en de WOZ-belasting.

Het geld zul je niet in een keer uitgeven, dus zul je ook nog extra spaarrente ontvangen. Je gaat echter wel huur betalen. Bij Huisdeal is dit bij aanvang 5% van het bedrag dat je voor de woning hebt gekregen. Ook loop je de toekomstige waardestijging van de woning mis.

Wat doet Huisdeal

Huisdeal koopt je huis en verhuurt die weer aan je terug. De waarde van de woning moet tussen de €200.000 en €500.000 liggen. Ook appartementen komen in aanmerking. Huisdeal betaalt 90% van de marktwaarde. Alle kosten die met de verkoop samenhangen zijn voor rekening van Huisdeal.

Na verkoop ga je een huur betalen van 5% van het aankoopbedrag. De eerste 2 jaar wordt de huur niet verhoogd. Daarna is het een reguliere huurwoning, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

De minimumleeftijd van de verkoper bedraagt 60 jaar. Bij een stel moet tenminste één van de 2 deze leeftijd bereikt hebben.

Huisdeal is ook mogelijk als je graag het huis wilt moderniseren of bij groot onderhoud. Je ontvangt dan 90 procent van de waarde na woningverbetering. Je betaalt zelf de kosten van de woningverbetering of het groot onderhoud.

Voor wie?

Huisdeal richt zich vooral op de oudere consument met de volgende kenmerken:

Heeft een groot bedrag in één keer nodig;

Wil geen 20 jaar meer in het huis blijven wonen;

Komt niet in aanmerking voor een opeethypotheek. Dat is bijvoorbeeld het geval als er nog een flinke hypotheek op het huis rust.

Huisdeal zelf geeft ook een aantal voorbeelden waarin hun product een uitkomst kan zijn. Momenteel kunnen veel jongeren moeilijk een koopwoning financieren. Met een grote schenking van de ouders komt het huis wel binnen bereik. Het geld voor die schenking levert de overeenkomst met Huisdeal.

Ook zijn er ouders die liever met warme hand schenken. Of dat laatste verstandig is, is de vraag. De erfenis van de koude hand zal een stuk hoger uitvallen.

Rekenvoorbeeld

We vergeleken Huisdeal met de onlangs geïntroduceerde Woonfonds Krediethypotheek. We berekenden hoeveel kapitaal je na 20 jaar bezit. Uitgangspunt is dat je, na aftrek woonlasten, gedurende die 20 jaar bij Huisdeal evenveel te besteden hebt als bij de krediethypotheek.

De waarde van de woning bij aanvang is €330.000. We hebben gerekend met een jaarlijkse stijging van zowel de huur als de waarde van de woning van 2%. De inflatie bedraagt 1,5%.

Bij Huisdeal is na 18,5 jaar het ontvangen geld op. Bij de Woonfonds Krediethypotheek bezit je nog €268.153. Kortom, iemand die kiest voor de krediethypotheek, is op de einddatum €268.153 rijker. In die 18,5 jaar heeft hij even royaal kunnen leven als iemand die heeft gekozen voor Huisdeal.

Lees ook: