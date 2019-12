Conclusie

Hartstikke goed dat de Rabobank energiezuinig wonen beloont met een fraaie rentekorting. Wel jammer dat die maar voor een deel van de hypotheeksom geldt en alleen voor annuïteitenhypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar. En nee, de Rabo is niet de eerste bank met een ‘groene’ hypotheek.

Voorwaarden

Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning komen bij de Rabobank in aanmerking voor de eind vorig jaar gelanceerde GroenHypotheek. Daarmee profiteren zij de eerste 10 jaar van een korting van 0,5% op de hypotheekrente.

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Rabo GroenHypotheek zijn:

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-waarde van de woning is maximaal 0,26;

Er is tijdig een Groenverklaring aangevraagd;

Je woning is gebouwd met 100% duurzaam hout.

EPC-waarde

De EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) geeft de hoeveelheid energie aan die nodig is om een woning te verwarmen, ventileren en verlichten. Hoe lager de EPC-waarde, hoe beter. Voor de Rabo GroenHypotheek mag de EPC-waarde niet hoger zijn dan 0,26. Dit betekent concreet dat de woning slechts 26% van de energie van een woning uit 1990 gebruikt.

Behalve van de EPC hangt het bedrag waarover je korting kunt krijgen af van de soort nieuwbouw. Voor een woonhuis met een EPC tussen 0 en 0,26 kun je maximaal €100.000 lenen met korting, voor een appartement is dat €65.000. Bij een EPC ónder de 0 (de ‘nul-op-de-meter woningen’) zijn die maxima €150.000 respectievelijk €100.000. Over het hypotheekbedrag dat je meer wilt lenen, ontvang je geen rentekorting.

Groenverklaring

De benodigde Groenverklaring moet uiterlijk 6 maanden na de start van de bouw worden aangevraagd door de aannemer of projectontwikkelaar. Die kan je ook vertellen of een nieuwbouwwoning ervoor in aanmerking komt. Dit kun je tevens checken in het register Groenverklaring. Een Groenverklaring wordt afgegeven voor 10 jaar.

Duurzaam hout

Om in aanmerking te komen voor de Rabo GroenHypotheek moet voor de bouw van het huis 100% duurzaam hout zijn gebruikt. Een projectontwikkelaar of aannemer met FSC-, PEFC- of Keurhout-certificering kan dit aantonen met een Duurzaam hout-verklaring.

Maximaal voordeel

Uiteraard juicht de Consumentenbond toe dat de Rabobank, marktleider op het gebied van hypotheken, duurzaam bouwen/wonen wil stimuleren. En een rentekorting van 0,5% is niet niks; uitgaand van een marginaal belastingtarief van 40,8% scheelt dat na 10 jaar in totaal maximaal €3060 (in geval van een woonhuis dat netto energie oplevert).

Op z’n Rabo’s

Maar het is allemaal wel een beetje ‘op z’n Rabo’s’: waarom bijvoorbeeld alleen voor annuïteitenhypotheken en niet voor lineaire, die voor kopers die zich de hoge lasten in de eerste jaren kunnen permitteren tot lagere totaalkosten leidt? En waarom geldt de korting niet voor het hele hypotheekbedrag? Hoe duurder het huis, hoe kleiner nu relatief het voordeel (zie ook de rekenvoorbeelden onderaan).

En waarom alleen korting tijdens de eerste rentevaste periode van 10 jaar? Omdat de benodigde Groenverklaring óók voor 10 jaar wordt afgegeven, zal de bank wellicht aanvoeren. Maar na 10 jaar is een huis toch niet ineens minder duurzaam geworden?

Niet de eerste

Tot slot is Rabo’s claim dat zij hiermee ‘als eerste bank het hypothekenassortiment uitbreidt met een groene hypotheek’ niet terecht. Zo biedt ABN Amro al langer 0,2% rentekorting aan klanten die een woning kopen met een EPC-norm van maximaal 0,4. Een kleinere korting dus, maar wel over het hele bedrag en tegen veel minder zware voorwaarden. Zo geldt de korting bij ABN voor alle rentevaste periodes, van 1 tot en met 30 jaar.

De ‘groene’ Triodos Bank beloont klanten met een energielabel A met een rentekorting van 0,6% ten opzichte van label G, plus €300 retour als er na afsluiting van de hypotheek advies over energiebesparing wordt ingewonnen. Bovendien biedt Triodos momenteel tijdelijk extra rentekorting voor zéér energiezuinige woningen: 0,1% op de actuele rente die hoort bij energielabel A bij een EPC van 0,39 of lager, 0,2% korting bij een EPC van 0,19 of lager.

Rekenvoorbeelden

We zetten de 3 banken naast elkaar. Stel: voor de aankoop van een bijzonder energiezuinig nieuwbouwhuis (EPC 0,25 - bij Rabo kun je in dit geval maximaal €100.000 lenen met korting) wil je een hypotheek afsluiten van €280.000 (te veel om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie) en de rente voor 10 jaar vastzetten.

Bank Basisrente Rente na korting Totale rente per jaar Triodos Hypotheek 2,3% 2,2% €6160 ABN Amro Annuïteiten 2,54% 2,34% €6552 Rabo GroenHypotheek 2,6% 2,1% (€100.000) + 2,6% (€180.000)

€2100 +

€4680 =

€6780

Conclusie: met een Rabo GroenHypotheek ben je in bovenstaande situatie het duurst uit. Anders ligt dat bij de aankoop van eenzelfde woning, maar nu voor €230.000 (dus bínnen de NHG-grens).

Bank Basisrente Rente na korting Totale rente per jaar Triodos Hypotheek 1,7% 1,7% (geen NHG & korting) €3910 ABN Amro Annuïteiten 1,89% 1,69% €3887 Rabo GroenHypotheek 1,9% 1,4% (€100.000) +

1,9% (€130.000)

€1400 + €2470 = €3870

Peildatum: 17 januari 2017

