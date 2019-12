Eerste indruk|Sommige AOW'ers hebben weinig spaargeld, maar ook een lage hypotheek. Aan het kunnen opnemen van de overwaarde is veel behoefte, maar banken blijken hier weinig trek in te hebben. Dat is jammer. De normen zijn streng, maar uitzonderingen zijn toegestaan. Alleen Rabobank heeft oog voor deze doelgroep met het vernieuwde Rabo OverwaardePlan.

Conclusie

Op dit moment is Rabobank de enige bank waar een AOW'er die niet voldoet aan de inkomensnormen, een hypotheek kan afsluiten. Wij vinden het goed dat de Rabobank zijn verantwoordelijkheid neemt. Het afsluiten van een Rabo OverwaardePlan kost minstens €2000. Dat vinden we aan de hoge kant.

Het 'opeten' van je woning is een goede manier om je pensioeninkomen aan te vullen. Met behulp van het Rabo OverwaardePlan kun je langer in je huis blijven wonen, maar niet oneindig langer. Zodra de kredietlimiet is bereikt, moet de woning alsnog worden verkocht. Het is belangrijk je dit goed te realiseren.

Wat is Rabobank OverwaardePlan

Zonder veel tromgeroffel voerde de Rabobank in mei 2017 versoepelde leenregels in voor AOW’ers die graag hun overwaarde willen gebruiken voor een verbetering van de woning of als aanvulling op het pensioeninkomen. Zowel bestaande als nieuwe Rabobankklanten komen hiervoor in aanmerking. Bij stellen moet minstens een van beide partners de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het Rabo OverwaardePlan is bedoeld voor woningbezitters met voldoende overwaarde, maar te weinig inkomen voor een 'gewone' aflossingsvrije of krediethypotheek.

Opnamemogelijkheden

Binnen dit ‘plan’ open je als eerste een KeuzePlus Hypotheek. Dit is een flexibele hypotheek op basis van de overwaarde die tot aan een vooraf vastgesteld maximumbedrag verschillende opnamemogelijkheden kent.

De rente van al bestaande hypotheken voortaan van de KeuzePlus Hypotheek laten afschrijven. Hierdoor krijg je lagere maandlasten. Maandelijks een vast bedrag storten op de betaalrekening vanuit de KeuzePlus Hypotheek. In één keer een groot bedrag opnemen uit de KeuzePlus Hypotheek. Een grote opname ineens kan ook in de vorm van een aflossingsvrije hypotheek tegen een vaste rente.

Samen met een Rabobankadviseur maak je eerst een opnameplan. In dit plan staat hoeveel en wanneer je het geld wilt ontvangen. De Rabobank boekt deze bedragen naar je over. Zelf geld opnemen is niet mogelijk. Het maximale leenbedrag (van alle leningen bij elkaar inclusief de nieuw af te sluiten KeuzePlus Hypotheek) binnen het Rabo OverwaardePlan is 67,5% van de waarde van de woning. Bij voldoende overwaarde is het ook mogelijk optie 1 en 2 te combineren.

Kosten

De rente is variabel en bedroeg op het moment van schrijven (peildatum 13 juni 2017) 2,2%. Deze rente is niet aftrekbaar.

Voor het afsluiten van een Rabo OverwaardePlan rekent de bank €1500 advieskosten en €500 afsluitkosten. Eventueel komen daar nog de kosten bij voor een taxatierapport. Ook deze kosten zijn niet aftrekbaar.

Uitgestelde verkoop

De opnamen lopen door totdat de kredietlimiet is bereikt en op dat moment moet je het krediet aflossen. Als hiervoor geen eigen middelen beschikbaar zijn, zit er niets anders op dan het huis te verkopen. Dit kan natuurlijk enige tijd in beslag nemen. Die tijd is er ook, maar de Rabobank zal de schuld niet hoger laten oplopen dan 90% van de woningwaarde. Je betaalt deze periode ook een hogere rente over de gehele lening.

