Rentemiddelen hypotheek: zo werkt dat

Heb jij een hypotheek met een hoge hypotheekrente en een rentevaste periode die nog een aantal jaren loopt? Bekijk dan of rentemiddelen gunstig is voor je.

Let op: rentemiddelen is niet de eerste keus. Deze opties zijn in veel gevallen gunstiger:

Bij sommige banken kun je een lagere rente afspreken door de periode dat de rente nog vaststaat af te kopen. Vaak is je hypotheek oversluiten naar een lagere rente bij eigen bank de beste keus.

Kun jij besparen met rentemiddelen? Heb jij een hypotheek met een hoge hypotheekrente en een rentevaste periode die nog een aantal jaren loopt?Je kunt met rentemiddeling profiteren van de lage rente van dit moment. Dat geldt met name als je een hypotheek hebt bij Van Lanschot, HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven en Robuust Hypotheken. Heb je een hypotheek bij de ABN Amro groep (ABN Amro, Florius, MoneYou), Achmea (Centraal Beheer en Woonfonds) en de Volksbank (BLG Wonen, RegioBank en SNS) dan levert rentemiddeling geen besparing op. Verwacht je echter dat de rente weer snel gaat stijgen, dan kun je hier toch voor kiezen. Je koopt zekerheid. Bij Allianz, ING, Merius en Nationale-Nederlanden is het afhankelijk van de situatie of rentemiddeling wel of geen voordeel oplevert. Bereken jouw besparing

Wat is rentemiddelen?

Bij rentemiddelen koop je je oude rentevaste periode af en spreek je een nieuwe (langere) rentevaste periode af met de bank. Je hypotheek blijft dus bij dezelfde bank. Omdat de hypotheekrente nu heel laag is, kom je door rentemiddelen op een lagere rente uit. Je betaalt wel een boeterente als je je oude rentevaste periode openbreekt.

Die boete betaal je niet in één keer; je krijgt een opslag bovenop je nieuwe rentepercentage. Daardoor wordt je nieuwe rente minder laag dan je zou verwachten. Vaak ben je op de lange termijn mét rentemiddelen duurder uit dan zonder rentemiddelen.

Rentemiddelen: niet altijd voordelig

Heb je een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, kies dan nooit voor rentemiddelen. Na rentemiddelen heb je een lagere rente, niet alleen over de hypotheeklening maar ook over het spaarbedrag in je spaarpolis. De premie voor je spaarpolis gaat daardoor omhoog. En daardoor verlies je het voordeel van de lagere rente.

Bij de overige hypotheekvormen levert rentemiddelen voordeel op als:

je een hoge hypotheekrente hebt;

je rentevaste periode nog een aantal jaren loopt;

én de rente de komende jaren flink stijgt.

Of het wel of geen voordeel oplevert, is vooral afhankelijk van de rekenmethode van de bank. De rentestand is op dit moment historisch laag. Of de rente de komende jaren flink gaat stijgen is natuurlijk onzeker. De hypotheekrente kan ook gedurende lange tijd laag blijven.

Rentemiddelen soms wel gunstig

Rentemiddelen is niet de eerste keus. Heb je geen geld hebt om extra af te lossen op de hypotheek of de hypotheek over te sluiten naar een andere bank? Dan kun je misschien door rentemiddelen profiteren van de huidige lage rente.

Op 29 november 2019 boden de volgende banken rentemiddelen aan:

ABN Amro Merius Allianz MoneYou BLG Wonen Nationale-Nederlanden Centraal Beheer RegioBank Florius Robuust Hypotheken HollantWoont SNS Hypotrust Vrij Leven Van Lanschot ING Woonfonds

Lang niet alle banken bieden rentemiddelen aan. Aegon, ASR, NIBC en Obvion zijn gestopt met rentemiddelen. En Rabobank biedt het tijdelijk niet aan.

Bijkomende kosten rentemiddelen

Extra rente-opslag aan de bank

Advieskosten (als de bank eist dat je een adviseur inschakelt)

Administratiekosten (variërend tussen €100 en €250)

Alle kosten voor rentemiddelen zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.

