Restschuld: wat betekent dat voor je volgende hypotheek?

Bij de verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst eerst de hypotheek afgelost. Lukt dat niet volledig, dan is er sprake van een restschuld. Vooral mensen die hun huis op de top van de woningmarkt hebben gekocht moeten hier rekening mee houden. De restschuld heeft namelijk invloed op de vraag of- en hoeveel zij voor een nieuw huis kunnen lenen.

Wat is een restschuld?

Brengt je woning bij verkoop minder op dan de openstaande woningschuld en de verkoopkosten? Dan spreek je van een restschuld.

Rekenvoorbeeld Franklin kocht zijn huis in 2008, net voor het begin van de financiële crisis, voor €255.000.

Begin 2017 verkoopt hij zijn huis voor €269.000.

Hoewel Franklin best tevreden is met de opbrengst, is deze niet voldoende om de hypotheek volledig mee af te lossen. Inclusief kosten koper, toen nog pakweg 10% van de koopsom, bedroeg de hypotheek €280.000.

Franklin heeft dus een restschuld van €11.000 (€280.000 - €269.000).

Restschuld meefinancieren

Heb je geen spaargeld en is de restschuld niet te hoog, dan kun je als bestaande klant bij veel banken een aanvullende hypotheek krijgen. Dit heet de restschuldfinanciering. Maar lang niet alle banken werken hieraan mee. En soms financieren ze alleen relatief lage bedragen, bijvoorbeeld maximaal 12% van de waarde van de woning, of uitsluitend bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Rente restschuld: niet aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2018 kun je de betaalde rente over een restschuldfinanciering niet meer aftrekken bij je belastingaangifte. Daarvóór was de rente over een restschuld 15 jaar lang aftrekbaar, ook als je niets afloste op de restschuld of helemaal geen nieuwe woning koopt. Meestal zal de restschuld worden gefinancierd bij de bank waar ook de hypotheek loopt. In dat geval eisen de meeste banken dat die schuld in 15 jaar minimaal op annuïtaire basis wordt afgelost.

Houd rekening met hogere maandlasten

Je kunt alleen een restschuld financieren als je inkomen hoog genoeg is om zowel de lasten van de hypotheek, als die van de aanvullende lening te dragen. Voor een hypotheek van €200.000 en een restschuld van €25.000 heb je een hoger inkomen nodig dan voor een hypotheek van €225.000. Je hebt per maand hogere lasten omdat je de restschuld in 15 jaar in plaats van in 30 jaar moet aflossen.

Dure alternatieven voor restschuld

Er zijn alternatieven, zoals een persoonlijke lening. De rente is relatief hoog en ligt voor de hele looptijd vast. Een andere, goedkopere optie is het Verhuis Plus Krediet. Dat kan alleen als je de hypotheek via De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek afsluit. Hiervoor kun je bijvoorbeeld niet terecht bij marktleider Rabobank. Een bestaande financiering van de restschuld kun je ook niet oversluiten naar dit product.

