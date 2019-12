Eerste indruk|Venn Hypotheken richt zich op mensen die een tophypotheek (minimaal 85% van de marktwaarde) zonder hypotheekgarantie nodig hebben. Bij de start op 8 maart 2016 is Venn Hypotheken voor een tophypotheek een van de voordeligste aanbieders in de markt. De hypotheekvoorwaarden zijn marktconform.

Voor de doelgroep (mensen met een tophypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie) biedt Venn Hypotheken over de hele linie voordelige hypotheken. Alleen voor hypotheken met heel korte looptijden van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar horen ze niet tot de top.

De hypotheekvoorwaarden zijn marktconform. Met een Consumentenbond testoordeel van 6,7 zitten ze vrijwel op het gemiddelde. Op enkele punten zijn ze zelfs beter dan gemiddeld. Bij aanvang geldt bijvoorbeeld de laagste van offerterente en rente op het moment van passeren. Hetzelfde is het geval bij afloop van de rentevaste periode. Ook kan een geaccepteerde offerte kosteloos geannuleerd worden. Daar staat tegenover dat de offerte maximaal 4 maanden geldig is. Deze termijn kan niet verlengd worden.

Voordelen

Op de peildatum 15 maart 2016 hanteert Venn Hypotheken concurrerende tarieven.

Venn Hypotheken hanteert soepele acceptievoorwaarden voor werknemers met een flexibel arbeidscontract, ZZP’ers en zelfstandigen. Ook betalen zij dezelfde rente als werknemers in vaste dienst.

Venn Hypotheken controleert elke maand of de rente niet omlaag kan, omdat door aflossing de schuld daarvoor voldoende is gedaald.

Je betaalt de laagste van de offerterente en de rente op de dag van het passeren van de hypotheekakte. Op de renteherzieningsdatum geldt eveneens deze gunstige systematiek.

Jaarlijks mag 15% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij afgelost worden.

Venn Hypotheken rekent voor een aflossingsvrije hypotheek dezelfde rente als voor de annuïteiten- en de lineaire hypotheek.

Nadelen

Een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek zit niet in het assortiment. Daarom is het niet geschikt voor mensen die zo’n hypotheek hebben.

Geen restschuldfinanciering. Het is niet mogelijk om de schuld die overblijft na verkoop van de vorige woning via een lening van Venn Hypotheken te financieren

De hypotheek kan alleen via een tussenpersoon worden afgesloten. Ook de meeste aanpassingen aan de hypotheek lopen via de tussenpersoon, met alle kosten van dien.

Een hypotheek met hypotheekgarantie is niet mogelijk.

Vooralsnog kent Venn Hypotheken geen tarief voor hypotheken lager dan 85% van de marktwaarde. Dat is nadelig als de restschuld lager wordt dan deze grens.

Lagere restschuld, lagere rente

De laagste rente vraagt Venn Hypotheken voor een hypotheek tot en met 95% van de marktwaarde.

Daarboven tot en met 100% van de marktwaarde geldt een rente-opslag van 0,2%.

Boven 100% is de opslag 0,3%.

Elke maand toetst de geldgever de hoogte van de restschuld. Zodra de schuld in een lagere risicoklasse komt wordt de rente verlaagd. Hieraan kunnen de meeste aanbieders een voorbeeld nemen.

Er is echter één maar: na een aantal jaar is de schuld lager dan 85% van de marktwaarde. De rente kan dan niet verder dalen. Venn Hypotheken heeft geen lager tarief. Waarschijnlijk is dit een tijdelijk probleem. Venn Hypotheken heeft de intentie uitgesproken op termijn ook basishypotheken te gaan aanbieden.

Offerte

Na acceptatie van de offerte blijft het renteaanbod nog 4 maanden geldig. Deze termijn kan niet verlengd worden. Annuleer je een reeds geaccepteerde offerte dan betaal je geen boete. Daalt de rente uit de offerte dan betaal je de rente die geldt op de dag dat de hypotheekakte passeert bij de notaris. Stijgt de rente dan blijft de rente uit de offerte van kracht. Een gunstige regeling.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt het huis meestal in delen betaald. Je sluit wel al de hypotheek af die je uiteindelijk nodig hebt. Het deel van de hypotheek dat je nog niet gebruikt wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. Bij Venn Hypotheken is de maximum looptijd van het bouwdepot 18 maanden. Je krijgt over het tegoed in het depot 1 procent minder rente dan de hypotheekrente die je betaalt. Je kunt de periode met 6 maanden verlengen. Over die periode krijg je echter geen rentevergoeding. Al met al een karige regeling.

Overlijdensrisicoverzekering soms verplicht

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning dan moet je voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Stel de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €306.000, dan moet de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering minimaal €66.000 zijn. Zoals bij alle banken ben je vrij in de keuze van de verzekeraar.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 15% boetevrij aflossen. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken.

Bij verhuizen mag je boetevrij aflossen. Is de rente van de oude lening lager dan de rente voor nieuwe leningen, dan mag je die oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na het aflossen van de oude hypotheek.

Wat is de Venn Hypotheek?

De Britse vermogensbeheerder Venn Partners introduceerde 8 maart 2016 de Venn Hypotheek. Venn Hypotheken richt zich niet alleen op mensen met een vaste aanstelling in loondienst, maar ook op flexwerkers, ZZP’ers en zelfstandigen. De hypotheekrente en de maximaal mogelijke hypotheek is voor alle groepen even hoog.

In het assortiment zit de annuïteiten- en lineaire hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek is mogelijk tot 50% van de waarde van de woning. De hypotheek is niet geschikt voor bezitters van een (bank)spaarhypotheek. Je kunt deze voordelige hypotheekvormen namelijk niet meenemen naar Venn Hypotheken.

Venn Hypotheken voert de volgende rentevaste perioden: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 en 20 jaar vast. Variabele rente is niet mogelijk.

