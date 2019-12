Eerste indruk|Woonfonds introduceert de Woonfonds Krediethypotheek. Een krediethypotheek is het ideale product om je huis op te eten of bij een wisselend uitgavenpatroon. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je opneemt. Je komt er alleen voor in aanmerking als het huis veel overwaarde heeft.

Conclusie: flexibele hypotheek met variabele rente

De Woonfonds Krediethypotheek is een aantrekkelijk product voor consumenten die de overwaarde in huis willen verzilveren. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Opnemen en boetevrij aflossen kan rechtstreeks via de site van Woonfonds.

Kies je een losse krediethypotheek dan kun je maximaal de helft van de waarde van de woning lenen. De totale kosten van de hypotheek (effectieve rente) zijn afhankelijk van de hoogte van de lening en van de kredietlimiet. De effectieve rente is lager als je een groter deel van de limiet hebt opgenomen.

De Woonfonds Krediethypotheek is mogelijk als eerste hypotheek of in combinatie met een hypotheek bij Woonfonds.

Wat is de Woonfonds Krediethypotheek?

Een krediethypotheek is een krediet waarbij het huis het onderpand is (hypotheek). Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De bank heeft de extra zekerheid van een hypotheek. Daarom is de rente veel lager dan bij een doorlopend krediet.

Als je de hypotheek los afsluit, is de maximale kredietlimiet 50% van de waarde van de woning. Dat geldt ook als je de krediethypotheek combineert met een aflossingsvrije hypotheek. In combinatie met een andere hypotheek bij Woonfonds is de limiet 60%.

De krediethypotheek kun je niet combineren met een hypotheek bij een andere bank. Dan moet je die lening eerst oversluiten naar Woonfonds. De hypotheek kun je alleen afsluiten via een tussenpersoon. De bank stelt geen eisen aan de leeftijd. De looptijd van de de krediethypotheek is 50 jaar.

Kosten Woonfonds Krediethypotheek

Je betaalt een variabele rente van 2,15% (peildatum 19-11- 2019). Daarnaast rekent Woonfonds per maand vaste kosten. De hoogte van die kosten is afhankelijk van de kredietlimiet. De rente plus de kosten als percentage van de lening noemen we effectieve rente. Als je de limiet volledig gebruikt, is de effectieve rente lager dan bij een kleine lening.

Soepel opnemen en aflossen

Het grote voordeel van een krediethypotheek is dat de bank je inkomen alleen toetst bij het afsluiten van de hypotheek. Bij een standaard hypotheek doet de bank dit bij elke opname van geld.

Bij sommige opeethypotheken moet je in staat zijn om de rente van die lening uit je inkomen te dragen. Dat is meestal geen probleem. De inkomenseisen van Woonfonds zijn een stuk strenger. Ze zijn gelijk aan de normen voor een standaard hypotheek waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

Zolang je de kredietlimiet niet overschrijdt, kun je onbeperkt opnemen en aflossen. Omdat er sprake is van variabele rente rekent de bank geen kosten bij volledig of deels aflossen van de lening. Je kunt de rente ook laten bijschrijven bij de schuld. Opnemen en aflossen doe je rechtstreeks via de mijn-omgeving op de site van Woonfonds.

Is de Woonfonds Krediethypotheek voordelig?

Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente bedraagt op de peildatum 19 november 2019 2,15%. Woonfonds kan de rente maandelijks aanpassen. Naast de rente betaal je elke maand ook vaste kosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de kredietlimiet. De maandelijkse kosten zijn:

Limiet maandbedrag Maandelijkse kosten €0 - €25.000 €5 €25.001 - €50.000 €7,50 €50.001 - €100.000 €15 €100.001 - €200.000 €30 €200.001 - €300.000 €50 €300.001 - €400.000 €70 €400.001 - €500.000 €90 €500.001 - €600.000 €110 €600.001 - €700.000 €130 €700.001 - €750.000 €140

Voorbeeld

Stel je sluit een kredietlimiet af van €200.000. Voor een verbouwing en een schenking aan je kinderen neem je €60.000 op. Je betaalt dan per maand in totaal €137,50 aan rente plus kosten. Dat is een effectieve rente van 2,78%.

Neem je €20.000 op dan bedraagt de effectieve rente 4,02%. Als je kiest voor een limiet van €100.000 zakt de effectieve rente naar 3,09%. Als je de limiet van €200.000 helemaal gebruikt, bedraagt de effectieve rente 2,36%.

De rente inclusief kosten liggen dus hoger dan bij een gewone hypotheek met variabele rente. De variabele rente van de Woonfonds Woongenot Hypotheek is op de peildatum 1,67%.

De hoogte van de rente is vergelijkbaar met andere Overwaarde producten als de Overwaarde hypotheek van ABN Amro of Stekkie. De rente van de krediethypotheek van de Rabobank (KeuzePlus Hypotheek) is met 2,1% duidelijk lager.

Over Woonfonds

Woonfonds is een onderdeel van Achmea, waartoe ook Centraal Beheer, FBTO en Interpolis behoren. Hiervan verstrekken Centraal Beheer en Woonfonds hypotheken.

