KPN Digitenne vernieuwt

Ilona van der Valk Expert ElektronicaBijgewerkt op:4 maart 2019
Sinds 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten een aparte, losse ontvanger om tv te kijken. Alle bestaande klanten krijgen óók een nieuwe, losse ontvanger. Deze Digitenneklanten hadden voorheen 1 of meerdere tuners of insteekkaarten. Maar deze werken niet meer met de nieuwe techniek van Digitenne: DVB-T2. KPN schaft het gebruik van smartcards en CI+ modules dus af.
Alleen wanneer je genoeg hebt aan het kijken van de zenders NPO 1, 2, 3 en de regionale zender(s), is tv-kijken nog mogelijk zonder extra apparatuur. Mits de tv het DVB-T2-signaal aan kan. Tv’s uit 2015 of later hebben vaak al een geschikte tuner, bij oudere tv’s is dat vaak niet zo. Maar check altijd de handleiding van de tv of de website van de fabrikant om zeker te weten of je tv geschikt is.
In 2017 heeft KPN de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Maar op één voorwaarde: Digitenne moet over op DVB-T2. Dit is een andere frequentie die andere landen al gebruiken en die het mogelijk maakt om zenders in HD-kwaliteit weer te geven.
Maar: deze DVB-T2-techniek werkt niet samen met de huidige apparatuur die men voorheen van KPN kreeg. En dus moet iedere klant over op andere apparatuur.
Dit heeft de volgende gevolgen voor de kosten en de diensten van KPN Digitenne:
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