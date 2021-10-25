Vrije modemkeuze providers

Conclusie: weet waar je aan begint

De Consumentenbond is voorstander van vrije modemkeuze. Je hebt hierdoor als consument meer keuzevrijheid. Maar dat betekent niet dat zelf een modem kiezen voor elke consument de beste keuze is.

Beschik je zelf over de nodige technische kennis voor installatie en onderhoud? Dan kan zelf een modem kiezen aantrekkelijk zijn. Wanneer je dat niet hebt, gebruik dan het modem dat door de provider wordt geleverd.

Je kunt er ook voor kiezen om de modem van de provider in de inactieve bridge modus te zetten. Hierdoor kun je er zelf een extra (betere) router aankoppelen.

Wat is vrije modemkeuze?

Bij vrije modemkeuze ben je niet verplicht om het modem te gebruiken dat je provider voor je gekozen heeft. Je bent zelf vrij om een modem te kiezen en te gebruiken. Providers als KPN en Freedom Internet bieden al vrije modemkeuze aan hun klanten. Andere providers nog niet.

Zo ging Ziggo eerder dit jaar nog in beroep ging tegen de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten toen die Ziggo verplichtte tot vrije modemkeuze. De ACM heeft nu bepaald dat alle providers dit moeten aanbieden vanaf eind januari.

Voordelen

Meer modemkeuze

De ACM wil concurrentie tussen aanbieders en fabrikanten van modems stimuleren. Hierdoor krijg je als consument meer keuze. Ook hoopt de ACM dat fabrikanten door meer concurrentie goedkopere en betere modems gaan maken.

Veiligheid

Een ander belangrijk argument voor vrije modemkeuze is dat je kunt kiezen voor modems en routers die beter te beveiligen zijn. Volgens de ACM is er een steeds grotere groep mensen die gebruik maakt van (medische)apparaten die de hele dag gekoppeld zijn aan het internet. De ACM vindt het belangrijk dat zij modems en routers kunnen kiezen die goed te beveiligen zijn. Zo kunnen zij hun persoonsgegevens goed beschermen.

Overstappen

Ook hoopt de ACM met vrije modemkeuze een drempel tot overstappen weg te nemen. Je kunt dan je eigen apparatuur meenemen naar een nieuwe provider. Of dit in de praktijk ook zo werkt, moet nog blijken.

Nadelen

Installatie

Er zitten voordelen aan het zelf kiezen van een modem, maar ook een groot nadeel. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en installatie van een modem. KPN geeft advies over de specificaties waaraan een eigen modem moet voldoen en uitleg over de installatie. Maar de installatie moet je nog wel zelf uitvoeren. Andere providers bieden deze informatie (nog) niet.

De ACM verplicht providers wel om netwerkinformatie openbaar te maken voor leveranciers. Deze moeten hun modems, routers en mediaboxen met deze informatie geschikt kunnen maken voor de netwerken van de providers. Of deze informatie ook voor consumenten inzichtelijk is, is nog niet bekend.

Storingen en onderhoud

Ook het oplossen van storingen binnen je eigen netwerk en het onderhoud van je modem vallen onder je eigen verantwoordelijkheid. Ben je er zelf toe in staat om de beveiliging in orde te houden? En de nodige technische updates uit te voeren? Anders stel je je eigen apparaten en netwerk onnodig bloot aan hackers en virussen.

Wellicht dat providers deze informatie in de toekomst aanbieden. Maar zolang dat niet het geval is, moet je zelf goed weten waar je aan begint.

Bridge modus en alternatieven

Je kunt nu je providermodem al in de inactieve bridge modus zetten. Je schakelt daarmee de routerfunctie van het providermodem uit. Hierna is deze alleen een modem en stuurt alleen nog het providersignaal door. Providermodems zijn namelijk een modem en router-in-een. Je kunt er nu je eigen router op aansluiten.

Let wel op. Door dit te doen schakel je beveiligingsfunctionaliteiten van het providermodem uit. Deze optie vereist dus enige technische kennis. Vrijwel alle providers bieden help-pagina’s wanneer je voor deze optie kiest.