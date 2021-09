Ziggo SmartWifi pods

Eerste indruk|Soms is het modem van Ziggo niet krachtig genoeg om het hele huis van wifi te voorzien. Om dit op te lossen levert Ziggo een of meerdere SmartWifi-pods. Deze steunzenders maken het netwerk sneller en stabieler.

Conclusie: Goede prestaties, simpel installeren en schappelijk geprijsd

De pods van Ziggo werken prima. Via het wifinetwerk internetten we in het hele huis op de maximale snelheid van de provider. De pods zijn ook nog eens supersimpel te installeren.

Je kunt kiezen uit kopen of huren tegen een schappelijk tarief. We bestelden er 3 maar 2 bleek later ook genoeg. Ze zijn per stuk te huur, dus begin gewoon met 1 of 2 pods.

Wit Ziggo-modem vereist

De nieuwe pods werken alleen in combinatie met de witte Connectbox-modem van Ziggo. Die staat bij de meeste abonnees. Heb je een zwart modem, dan kan Ziggo andere zenders leveren die werken met dat type modem.

Wat kost het?

Per maand betaal je €1,25 huur bij 1 pod, €2,50 bij 2 pods en €3,75 bij 3 pods. De huur kun je maandelijks opzeggen.

De pods zijn ook te koop voor €59 (1 pod), €99 (2 pods) en €158 (3 pods).

Tip: Heb je een klein huis, begin dan met 1 pod. Bij een wat grotere woning heb je er 2 nodig. Je kunt altijd pods bijbestellen.

Gratis voor nieuwe abonnees

Op dit moment geeft Ziggo gratis pods weg aan nieuwe abonnees. Het is niet duidelijk hoe lang deze actie duurt. Bestaande Ziggoklanten kunnen de pods alleen kopen of huren.

Installatie in vogelvlucht

De pods instaleer je makkelijk met de Ziggo SmartWifi-app. Ze vormen hierna samen 1 ‘mesh‘-netwerk. Dit netwerk krijgt standaard dezelfde wifinaam en hetzelfde wifiwachtwoord als van het modem.

De pods steek je verspreid door het huis in stopcontacten. Hierna verbinden ze zich automatisch draadloos met elkaar (en met het modem).

Voor de meest stabiele verbinding koppel je de pods onderling met een internetkabel. Praktisch advies: kijk eerst of het zonder kabel lukt.

Slimme software in de pods en het modem optimaliseert de communicatie tussen de verschillende zenders. Dit kan wel een dag duren.

Hoe presteren de pods?

Bij ons testje in een woning met 3 verdiepingen leverden 3 pods snel wifi tot in elke kamer. Op zolder was het minder stabiel. Als een bewoner de trap op liep, werd het draadloze signaal even geblokkeerd. Dat probleem werd verholpen door de hoogste pod met een kabel te verbinden aan de pod op de etage eronder.

Met 3 pods (en 1 zender in het modem) haalden we op elke etage 75 Megabit/s downloadsnelheid, het maximum van ons internetabonnement bij Ziggo.

Met slechts 2 pods was de snelheid nog steeds maximaal. Op de zolder na: daar was het 50 Megabit/s. Nog steeds acceptabel.

Beide metingen deden we zonder kabel(s) tussen de pods.

Wáár je de pods in het stopcontact stopt is belangrijk. Monteer ze in een huis met meerdere verdiepingen zo dicht mogelijk bij het trapgat. Dan bereikt het signaal ook de andere verdieping goed.

Kabel is een optie

Je gebruikt de netwerkaansluiting van de pods om ze stabieler met elkaar te verbinden. Of je gebruikt dezelfde aansluiting om je eigen apparaten met een kabel aan het netwerk en aan internet te koppelen. Denk aan een smart-tv, netwerkprinter, spelcomputer of bureaucomputer.

Nadeel: dekt stopcontact af

Een klein nadeel van de pods: ze bedekken een flink deel van het stopcontact. De kans is vrij groot dat ze het naastliggende contact blokkeren.