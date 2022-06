Klachtenkompas jaaroverzicht

Meeste klachten over webshops

Van alle binnengekomen klachten werd er in 2021 het meest geklaagd over webshops. Daar kwamen 19.462 klachten op binnen. Dat is meer dan 31% van alle klachten. De sectoren Pakket & Post en Winkel volgden met 11.265 (18%) en 4.346 (7%) klachten.

Sappige deals

Van de op Klachtenkompas actieve bedrijven die minimaal 100 klachten kregen, presteerde Social Deal het beste. 95% van de klachten werd opgelost. En ze scoorden bij gebruikers gemiddeld een 8,1. Sappigedeals.com scoorde met een 1,1 het slechtst. Maar 2,4% van de klachten werd opgelost. De website is inmiddels uit de lucht en wordt als verdacht aangemerkt op de website van de politie.

6.300 bedrijven

Dit jaar viert Klachtenkompas haar tienjarig bestaan. Het platform startte ooit met 125 bedrijven. Nu zijn dit er al meer dan 6.300. Een groei van 5000% in nog geen 10 jaar tijd. ‘Het is fijn om te zien dat steeds meer bedrijven actief zijn op ons Klachtenkompas’, zegt Martijn de Groot, projectleider van het klachtenplatform. ‘Het is vervelend als je een klacht hebt. Voor zowel jou als voor het bedrijf. Een goede klachtafhandeling is daarom erg belangrijk. We nodigen bedrijven van harte uit om zich aan te melden op ons platform’.

Meld je klacht

Op klachtenkompas.nl kun je je klacht plaatsen als de normale weg niet werkt. Bedrijven kunnen hierdoor klachten beantwoorden die anders niet goed waren opgemerkt.

Heb je zelf een klacht over een bedrijf? Of wil je juist zien of er over een bedrijf klachten zijn? Kijk dan op Klachtenkompas. Ga voor een oplossing. Ga voor Klachtenkompas.