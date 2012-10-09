Archief Keukenmachines

8 juni 2026
Hoe wij keukenmachines testen
We testen keukenmachines en foodprocessors door ze allerlei kook- en bakklussen te laten uitvoeren.
We testen keukenmachines en foodprocessors door ze allerlei kook- en bakklussen te laten uitvoeren.
Elke keukenmachine en foodprocessor wordt geleverd met een aantal accessoires. Bedenk wat je met het apparaat wilt doen. Kies dan welke accessoires je nodig hebt.
Cuisinart roept verschillende modellen foodprocessoren terug. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen de messen van deze foodprocessoren breken.
Opvallend aan de nieuwe OptiMUM van Bosch: een geïntegreerde digitale weegschaal en een sensor waardoor de machine vanzelf stopt met kneden of mengen.
De Philips Salad Maker snijdt en raspt groentes en andere voedingsmiddelen.