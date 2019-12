Archief Keukenmachines

De Kenwood Cooking chef is een van de - of misschien wel de - top binnen keukenmachines. Hij is voorzien van de inductietechnologie waardoor je in de mengkom naast kneden, mengen en mixen ook kunt smelten, koken, stomen en bakken. De machine wordt daarnaast standaard geleverd met een hittebestendige blender en een foodprocessor met 6 verschillende schijven voor snijden en raspen.