Zoek je een foodprocessor die goed kan snijden, raspen, hakken of pureren? Wij hebben voor je uitgezocht welke apparaten dit goed kunnen. Door ze grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen een goede foodprocessor te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke keukenmachine uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.
Met onze test zie je in één oogopslag welke keukenmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Foodprocessors kun je voor een heleboel keukenklussen gebruiken, zoals hakken, raspen, snijden en pureren. Maar ook voor kloppen, kneden en mengen. Wij testen hoe goed de apparaten deze klussen klaren. Lees meer over hoe wij keukenmachines en foodprocessors testen.
Op zoek naar de beste foodprocessor? Of het nu gaat om snijden, raspen, hakken, of zelfs vruchtensap persen, kies precies wat je nodig hebt.
Staat jouw foodprocessor stof te verzamelen in de kast? Je bent niet alleen. Veel mensen vinden schoonmaken en opbergen een gedoe. We helpen je graag om een apparaat te vinden dat niet alleen krachtig is, maar ook eenvoudig te reinigen en op te bergen. Lichtgewicht, compact, en perfect voor jouw keuken.
Je hecht waarde aan kwaliteit en rust in de keuken. Daarom checken we in onze test hoe degelijk de producten in elkaar zitten. We meten hoeveel lawaai foodprocessors maken. En we beoordelen ook hoe storend het geluid is. Zo kies je gemakkelijk een oerdegelijke foodprocessor die ook nog eens zo stil mogelijk is.
Nieuwsgierig naar de beste foodprocessor, of wil je weten welke zowel kook- als bakklussen goed klaart? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van foodprocessors en keukenmachines én alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
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