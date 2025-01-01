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Professioneel getest!

De beste foodprocessor voor jou, door ons getest

Zoek je een foodprocessor die goed kan snijden, raspen, hakken of pureren? Wij hebben voor je uitgezocht welke apparaten dit goed kunnen. Door ze grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben foodprocessor voor je getest

Laat onze test je helpen een goede foodprocessor te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke keukenmachine uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke keukenmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Foodprocessors kun je voor een heleboel keukenklussen gebruiken, zoals hakken, raspen, snijden en pureren. Maar ook voor kloppen, kneden en mengen. Wij testen hoe goed de apparaten deze klussen klaren. Lees meer over hoe wij keukenmachines en foodprocessors testen.

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    1. Chef in huis

    Op zoek naar de beste foodprocessor? Of het nu gaat om snijden, raspen, hakken, of zelfs vruchtensap persen, kies precies wat je nodig hebt.

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    2. Eenvoudig schoonmaken en opbergen

    Staat jouw foodprocessor stof te verzamelen in de kast? Je bent niet alleen. Veel mensen vinden schoonmaken en opbergen een gedoe. We helpen je graag om een apparaat te vinden dat niet alleen krachtig is, maar ook eenvoudig te reinigen en op te bergen. Lichtgewicht, compact, en perfect voor jouw keuken.

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    3. Oerdegelijk en zo stil mogelijk

    Je hecht waarde aan kwaliteit en rust in de keuken. Daarom checken we in onze test hoe degelijk de producten in elkaar zitten. We meten hoeveel lawaai foodprocessors maken. En we beoordelen ook hoe storend het geluid is. Zo kies je gemakkelijk een oerdegelijke foodprocessor die ook nog eens zo stil mogelijk is.

Nieuwsgierig naar de beste foodprocessor, of wil je weten welke zowel kook- als bakklussen goed klaart? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van foodprocessors en keukenmachines én alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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