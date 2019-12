Apple Earpods met draad en gewone 3.5mm jackplug

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple Earpods met draad en gewone 3,5 mm aansluiting zijn gelijk aan de oordopjes die bij veel oudere iPhones werden geleverd. Ze hangen in je oor, het zijn dus geen in-ears. Dat geeft veel comfort, maar bij sommige mensen vallen ze uit bij flinke hoofdbewegingen. Ook sluiten ze niet goed af. Geluids van buitenaf kan dus storen, maar in het verkeer is het minder onveilig. Ze hebben een microfoon en bedieningsknoppen in de draad. Je kunt dus de microfoon dicht bij je mond houden, dit verbetert de spraakverstaanbaarheid.