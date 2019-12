Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony MDR-XB50AP is een in het oor koptelefoon met een draad. De 3,5mm aansluiting heeft een L-vorm. Er worden 4 verschillende maten plugafdichting meegeleverd, zodat je een goed passende kunt vinden voor je eigen oor. "AP" betekent bij sommige Sony koptelefoons opletten, want bedoeld voor Android. Maar in dit geval zijn de functies van de afstandsbediening zo beperkt, dat ze ook werken met een iPhone. Pauzeren kan wel, maar volume regelen bijvoorbeeld niet.