Asus laptop

Er liggen honderden Asus laptops in de winkel, van goedkope VivoBooks van €230 tot dure gaming laptops van meer dan €2000. Bij sommige VivoBooks en ZenBooks kun je het scherm volledig omklappen. Dan kun je ze als een soort tablet gebruiken of in de zogenaamde ‘tentmodus’ neerzetten. Deze laptops herken je aan de term Flip achter de naam, zoals Asus ZenBook Flip.

Asus laptops in de test

We testen regelmatig laptops van Asus. Bekijk welke Asus laptops er momenteel in onze test zitten.

VivoBook

De Asus VivoBook is een serie laptops met zowel dure als hele goedkope laptops. De prijzen beginnen bij ongeveer €230. Deze laptops zijn niet erg snel en alleen geschikt voor internetten en e-mailen. Met de duurdere VivoBooks van maximaal €1000 kun je al een stuk meer. Deze laptops hebben een full hd-scherm en meestal een SSD voor de snelheid. De nog duurdere VivoBook Pro’s zijn gericht op grafisch gebruik zoals videobewerking.

ZenBook

De meest luxe Asus laptops van Asus dragen de naam ZenBook. Deze mooie en snelle laptops hebben een aluminium behuizing en lijken wel wat op de MacBooks van Apple. De meeste modellen zijn behoorlijk snel en daarnaast behoorlijk dun en licht. De prijzen variëren van ongeveer €700 tot €1800.

Verder verkoopt Asus ook gaming laptops onder de noemer Republic of Gamers (ROG) en Strix en consumentenlaptops in de X-, N- en K-series. De testresultaten van Asus laptops variëren van een krappe voldoende tot de hoogste scores in de test. Bekijk de testresultaten in onze productvergelijker.

Benieuwd naar andere populaire merken? Lees alles over HP laptops of MacBooks.

Wil je weten welke laptop het beste bij jou past? Lees dan meer over laptop gebruik, soorten laptops en Apple of Windows.