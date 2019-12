Apple MacBook

Besturingssysteem

MacBooks hebben een ander besturingssysteem dan 'gewone' laptops. Ze draaien namelijk niet op Windows maar op het eigen besturingssyteem van Apple: macOS. MacOS heette tot eind 2016 OS X. De bediening is compleet anders en het is best even wennen als je overstapt van Windows. MacOS zit minstens op hetzelfde niveau als Windows 10. Het nadeel is alleen, dat niet alle computerprogramma’s van Windows draaien op macOS. Dat maakt een eventuele overstap mogelijk iets ingewikkelder.

Apple komt gemiddeld elk jaar met een update van de MacBooks, meestal met een nieuwe processor en/of een mooier scherm. Inmiddels zijn er 3 varianten: MacBook Pro, MacBook Air en gewoon MacBook. Goedkope laptops zitten er helaas niet tussen: de goedkoopste MacBook kost nog altijd €950.

MacBooks in de test

Hieronder zie je welke Apple MacBooks er op dit moment in onze test zitten.

MacBook Pro

Zoals de naam al doet vermoeden, is de pro-versie de meest geavanceerde versie van de MacBook. Deze laptop is geschikt voor veeleisend gebruik zoals foto- en videobewerking. Doe je daar niet aan? Dan past de MacBook Air of gewone MacBook waarschijnlijk beter bij je, al is het alleen al vanwege de lagere prijs. De prijzen van de MacBook beginnen meestal pas bij ongeveer €1500. Er is zowel een versie met een 13,3-inch scherm als een met een 15,4-inch scherm.

MacBook Air

Apple introduceerde de MacBook Air als dun en licht alternatief voor de MacBook Pro. Hij weegt niet veel meer dan 1 kilo, is minder snel en heeft een minder scherp display dan de Pro. Hij is dan ook wat lager geprijsd maar kost nog altijd minimaal €900 - €1000. Hij is er alleen in een 13,3-inch-uitvoering. Al met al is de Air geschikt voor vrijwel alle activiteiten behalve zware videobewerking.

MacBook

Deze kleine 12-inch laptop is de nieuwste telg in de Apple-familie. De MacBook komt uit 2015 en is de dunste en lichtste laptop van Apple. Er zijn meerdere varianten beschikbaar, met prijzen vanaf ongeveer €1400, maar echt snel zijn ze geen van alle. Dat komt vooral door de zeer zuinige processor die je niet kunt inzetten voor zware taken. Voor internetten en e-mailen is hij echter prima geschikt.

Het meest opvallend is het toetsenbord met zeer lage toetsen die je niet kunt indrukken. We verwachten dat deze laptop op den duur de MacBook Air zal vervangen.

