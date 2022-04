Welk babydoekje moet je kopen?

We kochten verschillende babydoekjes en bekeken de ingrediënten. We delen ze op in 3 categorieën: groen, oranje en rood. En we geven 3 scores: 0, 1 of 2. Er zijn babydoekjes waar we niets op aan te merken hebben. Die krijgen in onze tabel de score 0 en zijn groen. Sommige doekjes zijn van ‘duurzame’ of ‘verantwoorde’ merken.