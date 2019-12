Koken met een magnetron

De meeste mensen gebruiken hun magnetron om snel op te warmen of te ontdooien. Jammer, want er kan veel meer met de magnetron. Snel groente of aardappelen koken, bijvoorbeeld.

Waarvoor wordt een magetron gebruikt?

In 2018 vroegen we via een oproep op onze Community aan consumenten voor welke klusjes ze hun magnetron het meest gebruiken. Veruit de meesten gebruiken hun magnetron voor kleine opwarmklusjes, zoals kliekjes en kant-en-klaarmaaltijden.

Ook voor ontdooien wordt de magnetron vaak ingezet, vooral brood, vlees en ingevroren maaltijden en kliekjes.

Sommigen denken meer out of the box, en kwamen met deze creatieve magnetrontips:

snel versuikerde honing weer vloeibaar maken

snel boter smelten

rode wijn op kamertemperatuur brengen

borden voorverwarmen

ingedeukte pingpongballetjes uitdeuken

Groente, aardappelen en vis stomen

Met de magnetron kun je uitstekend snel groenten, aardappelen en vis gaarstomen. Ook als er geen stoomfunctie op de magnetron zit.

Doe de groenten, stukken aardappel en de vis in een schaaltje of bakje dat geschikt is voor magnetrongebruik.

Voeg een klein beetje water toe en eventueel kruiden en een klontje boter.

Dek het bakje losjes af met een dekseltje of magnetronfolie. Let erop dat de lucht kan ontsnappen, dus duw de deksel niet vast, of prik enkele gaatjes in het magnetronfolie. Er zijn ook speciale magnetronschaaltjes met een ventiel in het deksel.

De bereidingstijd is afhankelijk van het vermogen van je magnetron, hoeveel eten je tegelijkertijd klaarmaakt en hoe groot de stukken zijn. In de handleiding van je magnetron staan aanwijzingen. Heb je geen handleiding (meer), google dan op de merknaam en typenummer van je magnetron in combinatie met 'gebruiksaanwijzing' of 'handleiding'.

Lukt dit niet, begin dan met 3 minuten stomen op vol vermogen en controleer om de paar minuten hoe gaar het eten is door er met een vork in te prikken. Pas op voor de hete stoom die uit het bakje komt.

Aardappels klaarmaken

Aardappelen hoef je niet per se te schillen, maar snijd ze wel in gelijke stukken of prik met een vork een paar keer in de schil als je ze in zijn geheel wilt klaar maken.

Grote piepers kun je los in de magnetron leggen en zo 'poffen'. Stop ze niet in aluminiumfolie, want daar gaat de magnetron van vonken.

Vis

Het beste resultaat met zalm en kabeljauw krijg als je het tegelijk klaarstoomt met de aardappelen en/of groenten. Leg de vis er bovenop.

Groenten

Groenten die erg geschikt zijn voor in de magnetron zijn:

doperwtjes

worteltjes

bloemkool

broccoli

sperziebonen

peultjes en sugarsnaps

Verdeel broccoli en bloemkool in kleine roosjes en snijd worteltjes in stukjes van 1 à 2 cm voor je ze klaarmaakt.

