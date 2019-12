Opwarmtijden magnetron omrekenen

Op kant-en-klaarmaaltijden staat meestal hoe lang en op welke stand je het gerecht in de magnetron moet opwarmen. Maar wat als op het gerecht staat dat je het 5 minuten moet opwarmen op 700 watt, en je kunt je magnetron alleen instellen op 900 of 600 watt?

Sneller opwarmen met hoger vermogen

Een magnetron zet met microgolven de moleculen in voedsel in beweging. Die bewegende moleculen zorgen voor wrijvingswarmte en warmen zo je eten of drinken op. Hoe hoger het vermogen oftewel het wattage waarop je de magnetron instelt, hoe sneller de moleculen gaan bewegen, dus hoe sneller het eten opwarmt.

Als de instructie op de verpakking van bijvoorbeeld een kant-en-klaarmaaltijd zegt dat je de maaltijd 5 minuten op 700 watt moet verhitten, dan is die tijd afgestemd op dat wattage. Gebruik je een lager aantal watts, dan moet de maaltijd dus langer opwarmen, bij een hoger wattage juist lager.

Voorbeeld kant-en-klaarmaaltijd opwarmen

Stel, je wilt deze kant-en-klaarmaaltijd opwarmen in jouw magnetron, die je alleen kunt instellen op 900 watt of op 600 watt. Als de instructie uitgaat van een vermogen van 700 watt, heeft jouw magnetron dus 900/700ste óf 600/700ste van de opgegeven tijd van 5 minuten nodig. Stel je de magnetron in op 900 watt, dan moet de maaltijd dus zo'n 4 minuten opwarmen, en als je hem op 600 watt zet zo'n 6 minuten.

Bereidingstijd omrekenen

Om de bereidingstijd om te rekenen, deel je het wattage dat op de verpakking van de magnetronmaaltijd staat door het wattage van je magnetron. Dit getal vermenigvuldig je met de geadviseerde bereidingstijd op de verpakking. Dit is de bereidingstijd die je aan moet houden.

Voorbeeld

Op de verpakking staat '7 minuten op 700 watt'. Het wattage op je magnetron is 900 watt. Dan is de rekensom:

700 / 900 = 0,778

0,778 * 7 minuten = ongeveer 5 minuten en 45 seconden.

De maaltijd moet dus zo'n 5 minuten en 45 seconden op 900 watt worden verhit.

Omrekentabel magnetron

Als we het bovenstaande voorbeeld '7 minuten op 700 watt' gebruiken, hoe lang moet ik de maaltijd dan verhitten als ik mijn magnetron instel op:

Wattage magnetron Bereidingstijd (afgerond op 0,5 min) 500 W 10 minuten 600 W 8 minuten 750 W 6,5 minuten 800 W 6 minuten 850 W 6 minuten 900 W 5,5 minuten 1000 W 5 minuten 1100 W 4,5 minuten 1200 W 4 minuten 1300 W 4 minuten 1400 W 3,5 minuten 1500 W 3 minuten 2000 W 2,5 minuten 2500 W 2 minuten 3000 W 1,5 minuten

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke magnetrons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

