Slimmer je magnetron gebruiken

Negeer de automatische programma's

Op sommige magnetrons zitten tientallen, soms wel honderden automatische programma's. Met zo'n automatisch programma hoef je 'alleen maar' in te voeren wat je wilt klaarmaken en het gewicht, het automatisch programma doet de rest.

Uit onze tests blijkt dat we met de meeste magnetrons een beter resultaat krijgen met onze eigen instellingen dan met automatische programma's. Bovendien is het makkelijker om tijd of vermogen (wattage) zelf aan te passen dan uit te vogelen hoe je een automatisch programma instelt. Lekker zelf doen, dus.

Slimmer invriezen = sneller ontdooien

De microgolven van een magnetron dringen niet zo heel diep tot de kern van het voedsel door. Daarom ontdooit een boterham vele malen sneller dan een groot blok gehakt. Hoe meer 'buitenkant' een ingevroren maaltijd heeft, hoe sneller hij dus ontdooit. Vries een maaltijd daarom liever in een platte, langwerpige verpakking in dan in een kubusvorm, en maak bijvoorbeeld een blok gehakt zo plat mogelijk voor hij de vriezer in gaat.

Gebruik de combistand

In de meeste combimagnetrons kun je de magnetronstand en ovenstand tegelijkertijd gebruiken in de combistand. De microgolven van de magnetronstand warmen het eten sneller op terwijl de ovenstand zorgt voor een knapperig korstje. Zo gaat het bakken van bijvoorbeeld een quiche en lasagne sneller dan in een gewone oven.

Gebruik warmte-overdracht

Niet alle magnetrons in onze test kunnen goed gelijkmatig ontdooien of opwarmen. Je kunt je magnetron daarbij een handje helpen door de boel goed door te roeren, desnoods een paar keer. Wat ook helpt (maar minder goed) is het eten 1 of 2 minuutjes laten staan als het magnetronprogramma is afgelopen.

In onze test scoren de magnetrons met een draaiplateau gemiddeld beter voor gelijkmatig opwarmen dan die zonder draaiplateau.

Houd het verwarmingselement schoon

Heb je een combimagnetron met een verwarmingselement aan het 'plafond', dek je maaltijd of drank dan altijd af als je de magnetronstand gebruikt, zodat er geen spetters tegen het verwarmingselement komen. Zorg er wel voor dat de lucht kan ontsnappen. Prik een paar gaatjes in de deksel of dek de maaltijd maar heel losjes af . In magnetronfolie en speciale magnetronschalen zitten ventilatiegaatjes.

Bij combimagnetrons is een verwarmingselement dat in de ovenruimte hangt bijna altijd lastig schoon te krijgen, blijkt uit onze test.

