Sla een willekeurige beddenfolder open en de boxsprings vliegen je om de oren. Volgens beddenspecialisten is tegenwoordig zo'n 7 op de 10 van de verkochte bedden een boxspring-combinatie. Waarom zou je wel of geen boxspring kopen?

Wat is een boxspring?

Een boxspring is de verkorte naam voor een 'boxspring-combinatie'. De boxspring zelf is alleen de bedbodem. Een boxspring-combinatie bestaat uit een boxspring-onderstel, meestal op pootjes, een matras en eventueel een topmatras. Het onderstel bestaat uit een beklede bak van hout of metaal, met daarin een metalen frame met bonellveren. Daarop komt een matras en eventueel een topmatras.

Je kunt de boxspring-combinatie uitbreiden met een hoofd- en/of voetboard. Pootjes en bekleding zijn in eindeloze variaties en prijsklassen leverbaar.

Voordelen van de boxspring

Een boxspring-combinatie heeft enkele kenmerken die sommige mensen erg prettig vinden. Zoals:

Een boxspring-combinatie is in de regel hoger dan een 'gewone' matrasbed(bodem)combinatie.

Door de vele mogelijkheden in kleuren en materiaal van de bekleding is een boxspring-combinatie makkelijk aan te passen aan persoonlijke smaak en het slaapkamerinterieur.

Van 2 eenpersoonsboxspringcombinaties kun je eenvoudig een tweepersoonsbed maken.

Zonder hoofd- en voetboard is een boxspring-combinatie compact: niet groter dan de matrasmaat.

Nadelen van de boxspring

De stoffen bekleding van een boxspring is lastig stofvrij te houden. Dat is een nadeel voor mensen met huisstof(mijt)allergie. Als alternatief kun je kunststof bekleding (leder-look) gebruiken.

Vlekken op de stoffen bekleding zijn lastiger te verwijderen dan van een houten of kunststof bedombouw of bekleding.

Voor sommige mensen veert de combinatie van een binnenveringmatras op een verende bodem te veel.

Omdat de combinatie volledig op elkaar is afgestemd, zowel in uiterlijk als in hoe hij voelt, is het lastig om één onderdeel te vervangen. Je bent daardoor sneller geneigd om ook onderdelen te vervangen die daar nog helemaal niet aan toe zijn. Een gehaaide verkooptruc!

Welke matras?

In principe zijn alle soorten matrassen geschikt voor op een boxspring-onderstel. De meeste fabrikanten bevelen een pocketveringmatras aan, omdat deze goed combineert met de bonellvering in de boxspringbodem.

Topmatras

Veel boxspringcombinaties worden verkocht met een bijbehorend topmatras.

Zo maak je de juiste overweging over wel of geen combinatie met een topmatras.

Waarom wij geen boxspringcombinaties testen

De Consumentenbond heeft er heel bewust voor gekozen om geen boxspringcombinaties te testen. Waarom?

Onderzoek van onze Duitse collega's van Stiftung Warentest toont aan dat de invloed van de bedbodem op de ligkwaliteiten niet zo groot is. Met andere woorden: de kwaliteit van de matras is bepalend voor de gehele combinatie. Omdat in principe elke matras uit onze test geschikt is voor op een boxspring-onderstel levert een test van een combinatie nauwelijks betere keuze-informatie op.

De juiste boxspringcombinatie kiezen

Ons advies voor een goede boxspringcombinatie: kies eerst een matras uit dat goed scoort op de voor jou belangrijke eigenschappen, en combineer die met de boxspring-ombouw van jouw keus. Bijna alle matrasproducenten maken immers ook boxspringonderstellen. Lees waarom een boxspringcombinatie ook prima kan zijn zónder een topmatras.

