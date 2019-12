Bellen over 4G met Tele2

Conclusie

De geluidskwaliteit van bellen met 4G is inderdaad beter dan met 3G. Zoals het beeld van je televisie scherper is met HD, zo is het geluid bij het bellen ook 'scherper' via 4G. En inderdaad, de zogenaamde 'call setup time' is korter: de telefoon gaat vrijwel meteen over. Jammer genoeg zul je in de praktijk nog weinig merken van deze voordelen. Tele2 is namelijk op dit moment de enige provider die bellen over 4G aanbiedt. Bovendien moet je telefoon geschikt zijn voor bellen over 4G, en dat is nog lang niet bij alle telefoons het geval.

Hoe werkt VoLTE?

VoLTE (Voice over LTE) betekent eigenlijk bellen via 4G. Tot nu toe gebruikten Tele2-klanten het 4G-netwerk alleen om te internetten. Telefoongesprekken liepen via het 3G-netwerk van T-Mobile. Nu kan Tele2 ook bellen aanbieden via zijn eigen 4G-netwerk, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een andere partij. Het T-Mobile-netwerk werkt nog wel als vangnet. Gelukkig maar: als er even geen 4G-dekking is, dan stopt je gesprek niet, maar loopt het verder via 3G van T-Mobile.

KPN, T-Mobile en Vodafone zullen waarschijnlijk later dit jaar ook VoLTE gaan aanbieden. Maar tot die tijd: zodra je met Tele2 VoLTE iemand belt met een andere provider, val je terug op 3G.

Voor wie?

De volgorde waarin Tele2 zijn klanten aansluit op het 4G-netwerk, wordt bepaald door hun mobiele telefoon. Toestelfabrikanten moeten een speciale software-update doen om de toestellen geschikt te maken voor de VoLTE-dienst van Tele2. De verwachting is dat tegen het einde van de zomer alle consumenten die een geschikte telefoon hebben, kunnen bellen via 4G.

Je kunt zelf op je smartphone controleren of je gebruik kunt maken van VoLTE. Kijk daarvoor bij de instellingen van je mobiele netwerk. Als daar een optie 'VoLTE Call' te vinden is, dan is je toestel geschikt. Vind je die optie niet, dan moet je toestel de update nog krijgen.

Betaal ik extra voor VoLTE?

Je betaalt niets extra voor bellen over 4G. Tele2 zet geleidelijk al zijn klanten over op deze techniek, zonder dat het abonnement wijzigt. Ook gaat het bellen niet ineens van je databundel af. Het blijven gewoon minuten die je verbruikt. En ze worden apart van het aantal MB's in rekening gebracht.

