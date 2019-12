Gratis brochures bij de Consumentenbond

Financiële informatie in Turks en Arabisch



De Consumentenbond heeft twee gratis folders over verzekeren en geld lenen in zijn assortiment. De folders “Goed verzekerd” en “Geld lenen” zijn tweetalig; in het Turks/Nederlands en Arabisch/Nederlands. Turkse en Marokkaanse consumenten kunnen de folders gratis opvragen bij de Klantenservice van de Consumentenbond via telefoonnummer (070) 445 45 45.





Goed verzekerd zijn is heel belangrijk. Voor iedereen. Het blijkt alleen dat heel wat Turkse en Marokkaanse consumenten niet goed zijn verzekerd. Deze mensen kunnen daardoor onnodig grote risico’s lopen. Onder meer een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en een inboedelverzekering zijn aan te raden verzekeringen.

In de folder “Goed verzekerd” staan onder andere deze verzekeringen centraal. Vragen als waarom zijn ze zo belangrijk, wat dekken de verzekeringen precies en waar kun je ze afsluiten, worden beantwoord. In de folder “Geld lenen” lezen consumenten over het afsluiten van een lening. In de folder komen de volgende onderwerpen aan bod: waar moeten consumenten op letten als ze geld willen lenen, hoe kunnen ze valkuilen vermijden en hoe kunnen ze problemen voorkomen.

Consumenten kunnen telefonisch contact opnemen met de Klantenservice van de Consumentenbond en de folders gratis aanvragen.