Steeds meer online muziekwinkels

De internetmuziekwinkel iTunes van Apple is volgens de Digitale Consument de beste plek om muziek te downloaden, ook al is deze site niet de goedkoopste. All Of MP3 is een prima tweede, gevolgd door MP3Search. De online muziekwinkel van Free Record Shop eindigt op de laatste plek.

Het aantal websites waar betaald muziek kan worden gedownload, neemt in snel tempo toe. De Consumentenbond heeft daarom 12 muzieksites getest op onder meer de uitgebreidheid van de collecties, het gebruiksgemak, de vormgeving van de sites, de reclame en op het meesturen van spyware.



Muziek downloaden van internet staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Gratis downloaden mag in Nederland, ook al ontvangt de rechthebbende dan niets. Het grote probleem was dat er geen goed alternatief voor gratis downloaden bestond.

De muziekindustrie maakt vooral werk van het tegengaan van gratis downloaden. In de ogen van de Consumentenbond moeten ze hun energie niet steken in verbieden, maar juist in het zelf ontwikkelen van goede alternatieven. Het lijkt erop dat de industrie dat nu zelf ook inziet, gezien het aantal websites dat in korte tijd begonnen is met het aanbieden van betaalde muziek.