Omstandigheden speelgoedproductie China schrijnend

Consumentenbond start emailactie, speel het goed! richting winkeliers en producenten

Het meeste speelgoed dat in Nederland wordt verkocht, is afkomstig uit China. Werktijden van 12 tot 15 uur zijn daar geen uitzondering. Daarnaast zijn andere arbeidsomstandigheden schrijnend te noemen. Dit blijkt uit een onderzoek van een aantal Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, dat vandaag in de Consumentengids wordt gepubliceerd. De bond wil dat winkeliers en producenten zorgen voor betere arbeidsomstandigheden in de speelgoedfabrieken. Via een digitale kaart kunnen consumenten winkeliers en producenten hiertoe oproepen.

Europese consumentenorganisaties hebben een kijkje achter de schermen genomen in de speelgoedfabrieken in China waar 6 populaire speelgoedproducten worden gemaakt. Dit zijn Power Rangers, Disney knuffels, Action Man, Leo Clikits, Barbie en Brutz Doll. In gedragscodes wordt het beleid ten aanzien van werktijden, loon en veiligheid in de fabriek vastgelegd. Helaas geeft deze code geen garantie voor de praktijk. De resultaten zijn schrijnend! Risico’s op vergiftigingen en gehoorbeschadigingen zijn vaak voor de jonge vrouwen geen uitzondering. Ze wonen met twaalven op één kamer vlakbij de fabriek. Bij sommige fabrieken worden buitenproportionele straffen opgelegd. Als ze 1 minuut te laat komen op het werk wordt er 2 uur loon ingehouden.

De Consumentenbond vindt dat consumenten geïnformeerd moeten worden over de productie van speelgoed, zodat zij in de winkel kunnen kiezen voor speelgoed dat onder menswaardige omstandigheden is gemaakt. Consumenten die de komende maanden speelgoed kopen kunnen door het verzenden van een digitale kaart via de website www.consumentenbond.nl aan de winkeliers waar zij het speelgoed hebben gekocht laten weten wel op de hoogte te zijn van de slechte arbeidsomstandigheden. Leden en niet leden kunnen ook bellen naar 070 445 45 45. Op deze manier vragen zij tevens aan de winkeliers hun inkoopbeleid aan te passen. De Consumentenbond zorgt voor verzending van alle digitale kaarten naar de winkeliers.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl