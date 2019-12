Geen heffing op mp3-spelers

Mp3-spelers en harddiskrecorders (de opvolger van de video) worden niet 25 tot 75 euro duurder door een nieuwe kopieerheffing. Dat heeft de Tweede Kamer 7 december besloten. De Consumentenbond heeft samen met de elektronicafabrikanten de afgelopen weken actie gevoerd tegen de nieuwe heffing. De heffing zou ervoor zorgen dat consumenten moeten betalen voor bijvoorbeeld het kopiëren van liedjes naar hun muziekspeler, terwijl ze voor dat recht al betalen bij het kopen van de liedjes.



Blanco cd’s en dvd’s

De Consumentenbond is verheugd over het terugdraaien van de nieuwe thuiskopieheffing. En vindt dat het nu tijd is voor de volgende stap: het terugdraaien van de bestaande thuiskopieheffing op blanco cd's en dvd's. De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Justitie hebben tijdens de discussie in de Tweede Kamer toegezegd dat er een maatschappelijk debat komt over de toekomst van het auteursrecht in Nederland. Daar zal de bond pleiten voor het afschaffen van alle heffingen als de ontwikkeling met 'slotjes' op digitale muziek en films wordt doorgezet.

