20 december 2013

Er zitten grote prijsverschillen in gelijksoortige gourmetschotels. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond bij de 10 grootste supermarktketens. De Consumentenbond bekeek online en in folders de prijzen van basis-, luxe-, vis- en biologische gourmetschotels. Vooral bij de basisvariant zijn de prijsverschillen enorm: de duurste schotel is ruim 2 keer zo duur (PLUS voor €13,33) als de goedkoopste (Lidl voor €6,65), terwijl er nagenoeg hetzelfde vlees in zit.