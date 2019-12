19 december 2012

Ook in hoger beroep heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat de reclame van T-Mobile over ‘onbeperkt alles’ misleidend is. De Consumentenbond diende eind september 2012 een klacht over deze reclame in bij de RCC. Volgens de RCC ontbreekt essentiële informatie in de reclame en moet de provider toelichten dat de gebruiksmogelijkheden wel degelijk beperkt zijn. De RCC beveelt T-Mobile aan niet langer op dergelijke wijze reclame te maken.