Maak namen slechte kredietadverteerders bekend

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar online tekstadvertenties op Google voor krediet blijkt dat een op de vier kredietaanbieders en -bemiddelaars het verkeerd doet. De Consumentenbond wil dat de AFM de namen bekend maakt zodat de consument weet waar hij aan toe is.



Al in 2006 deed de Consumentenbond een steekproef onder kredietaanbieders. Twee grote organisaties van tussenpersonen moesten daarop hun reclame-uitingen aanpassen. Vervolgens heeft de bond in 2007 naar leensites gekeken, waarvan bleek dat het merendeel van de aanbieders zich aan de regels hield. Nu blijkt dat een op de vier kredietadverteerders op internet zich niet aan de regels houdt.



Wet aanpassen

Volgens de huidige wetgeving mag de toezichthouder geen namen verstrekken. De Consumentenbond heeft daarom zowel de regering als de Vaste Kamercommissie voor Financiën verzocht er voor te zorgen dat de wetgeving aangepast wordt. Zowel de consument als de sector zijn gebaat bij het noemen van namen. Consumenten komen zo te weten welke aanbieders slecht beoordeeld zijn door de AFM en binnen de sector kan het kaf van het koren gescheiden worden. Nu zijn namelijk ook de goede adverteerders ‘verdacht’.