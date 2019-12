Groenten uit blik, pot en diepvries net zo goed als verse

Nieuws|De verschillen in hoeveelheden vitaminen en mineralen tussen verse groenten en die uit blik, pot en diepvries zijn heel klein en in enkele gevallen komt de diepvries-variant net zo goed of zelfs iets beter uit de bus dan de verse. Het zoutgehalte van groenten uit pot of blik ligt wel veel hoger dan de diepvriesvariant. Dit blijkt uit een omvangrijk onderzoek van de Consumentenbond naar producten uit Nederlandse supermarkten.

De Consumentenbond onderzocht met een financiƫle bijdrage van het ministerie van LNV negen van de populairste soorten verwerkte groenten uit de diepvries en als conserven. Uit het onderzoek blijkt dat met name het zoutgehalte van groenten uit blik en pot veel hoger is dan in diepvries- en verse groenten. In pot/blik wordt zout toegevoegd voor de smaak en om de structuur van de groente te verbeteren. Het Voedingscentrum hanteert een bovengrens van 120 milligram natrium per 100 gram, wat neerkomt op 300 milligram zout. Alle geteste groenten in blik en pot komen hier boven uit.

Populairste soorten

De bond onderzocht sperziebonen uit blik/pot en de diepvries, spinazie uit de diepvries, worteltjes uit pot, doperwten uit de diepvries en pot, spruitjes uit de diepvries, rode kool uit pot en tomatenpuree uit een blikje. Voor het onderzoek zijn geen verse groenten onder de loep genomen, maar ter vergelijking is gebruik gemaakt van gegevens in de Nevotabel van het RIVM. De groenten zijn geanalyseerd op tien voedingsstoffen: (pro)vitamine A, B6, C, foliumzuur, natrium, magnesium, kalium, ijzer, koper en voedingsvezels.