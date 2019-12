Webwinkelen met buitenlandse postbus

Bert Quist, redacteur-onderzoeker bij de Consumen­tenbond, wilde in Amerika een gadget bestellen dat nog niet in Nederland verkrijgbaar was: ‘De fabri­kant bezorgde niet in Nederland, dus heb ik via myus.com een postbus in de VS geopend en het daarvandaan naar Neder­land laten sturen. Voor consumenten was dat ook een oplossing geweest toen de Apple Watch in Nederland nog niet werd aangeboden.’

Besparen op verzendkosten

Met een postbusnummer valt soms ook flink te besparen op de verzendkosten. Je kunt bijvoorbeeld 10 bestellingen laten verzenden naar de postbus via het lokale posttarief en de bestellingen vervolgens via 1 bundel laten doorsturen naar Nederland. Ook in bijvoorbeeld Engeland kun je een postbus nemen.

Wil je een bestelling plaatsen bij een webwinkel in België of Duitsland, die niet in Nederland levert, dan valt dat soms te omzeilen door de bestelling te laten afleveren bij een depot of agentschap vlak over de grens en het daar op te halen.

Nieuwe EU-regelgeving

Overigens durven de meeste Nederlanders niks te kopen in buitenlandse webshops. Hooguit eenderde koopt weleens iets in andere EU-landen en een vijfde ook daarbuiten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (juni 2016). Volgens onderzoek van de Europese Commissie komen die lage cijfers deels doordat veel webwinkels geen buitenlandse kopers accepteren. Ook vertrouwen consumenten buitenlandse webwinkels minder.

Nieuwe EU-regelgeving moet het veili­ger en makkelijker maken om bij web­shops binnen de EU te kopen. Zo gaan de bezorgkosten straks omlaag. Nu rekenen bezorgdiensten voor aflevering in andere EU-landen vaak 3 tot 5 keer zoveel dan voor binnenlandse bezorgingen, zon­der dat duidelijk is waarom.

Verbod geoblocking

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer mogelijkheden om frauduleuze praktij­ken over de grens aan te pakken. De nieu­we regels moeten een einde maken aan ongeoorloofde geoblocking, oftewel het weren van buitenlandse klan­ten of het rekenen van hogere prijzen aan buitenlandse bezoekers. Onder meer de Consumentenbond heeft voor dat verbod gepleit. ‘Consumenten kunnen door geo­blocking te weinig gebruikmaken van lage prijzen over de grens, terwijl die juist een belangrijk voordeel zijn van de inter­ne Europese markt’, zegt Koos Peters, campagneleider consumentenrecht bij de Consumentenbond.

Het is nog niet be­kend wanneer de nieuwe regels precies ingaan.



Bronnen: Consumentenbond, Rijksoverheid, CBS.

