Webwinkelen met buitenlandse postbus

Bert Quist Expert Geld & PrivacyGepubliceerd op:17 oktober 2016
Bert Quist, redacteur-onderzoeker bij de Consumentenbond, wilde in Amerika een gadget bestellen dat nog niet in Nederland verkrijgbaar was: ‘De fabrikant bezorgde niet in Nederland, dus heb ik via myus.com een postbus in de VS geopend en het daarvandaan naar Nederland laten sturen. Voor consumenten was dat ook een oplossing geweest toen de Apple Watch in Nederland nog niet werd aangeboden.’
Met een postbusnummer valt soms ook flink te besparen op de verzendkosten. Je kunt bijvoorbeeld 10 bestellingen laten verzenden naar de postbus via het lokale posttarief en de bestellingen vervolgens via 1 bundel laten doorsturen naar Nederland. Ook in bijvoorbeeld Engeland kun je een postbus nemen.
Wil je een bestelling plaatsen bij een webwinkel in België of Duitsland, die niet in Nederland levert, dan valt dat soms te omzeilen door de bestelling te laten afleveren bij een depot of agentschap vlak over de grens en het daar op te halen.
Overigens durven de meeste Nederlanders niks te kopen in buitenlandse webshops. Hooguit eenderde koopt weleens iets in andere EU-landen en een vijfde ook daarbuiten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (juni 2016). Volgens onderzoek van de Europese Commissie komen die lage cijfers deels doordat veel webwinkels geen buitenlandse kopers accepteren. Ook vertrouwen consumenten buitenlandse webwinkels minder.
Nieuwe EU-regelgeving moet het veiliger en makkelijker maken om bij webshops binnen de EU te kopen. Zo gaan de bezorgkosten straks omlaag. Nu rekenen bezorgdiensten voor aflevering in andere EU-landen vaak 3 tot 5 keer zoveel dan voor binnenlandse bezorgingen, zonder dat duidelijk is waarom.
Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer mogelijkheden om frauduleuze praktijken over de grens aan te pakken. De nieuwe regels moeten een einde maken aan ongeoorloofde geoblocking, oftewel het weren van buitenlandse klanten of het rekenen van hogere prijzen aan buitenlandse bezoekers. Onder meer de Consumentenbond heeft voor dat verbod gepleit. ‘Consumenten kunnen door geoblocking te weinig gebruikmaken van lage prijzen over de grens, terwijl die juist een belangrijk voordeel zijn van de interne Europese markt’, zegt Koos Peters, campagneleider consumentenrecht bij de Consumentenbond.
Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels precies ingaan.
In de Geldgids van november 2016 staat het artikel Grenzeloos winkelparadijs.
Bronnen: Consumentenbond, Rijksoverheid, CBS.
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.