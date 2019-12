Sinds Netflix kijken we steeds meer tv via internet: op een smart tv of met een Google Chromecast of Apple TV. Hoe kun je online tv kijken? En wat is er allemaal te zien?

Wat is online tv kijken?

Bij online tv kijken, kijk je meestal wanneer jij het wilt: ‘on demand’. Bij de Nederlandse omroepen (NPO) kijk je gemiste programma’s terug op internet. Er zijn diverse aanbieders waar je tegen betaling films en series kijkt via pay-per-view en abonneediensten. Bij pay-per-view betaal je meestal €5 of €6 per film of per aflevering van een serie. Abonneediensten geven je, voor een vast bedrag per maand, onbeperkt toegang tot series en (oudere) films, zonder reclame. Meestal kun je kijken op meerdere apparaten tegelijk, zoals een tablet en smartphone. Pay-per-view is interessant voor wie graag de nieuwste films ziet. Kijk je regelmatig series en slechts af en toe een film, dan is onbeperkt kijken voordeliger.

Series en films kijken met Netflix

Met Netflix kijk je onbeperkt series en films wanneer het je uitkomt. Netflix staat vooral bekend om de goede series, zoals Stranger Things. Het filmaanbod is iets minder indrukwekkend, die zijn vaak minstens 1 jaar oud. Daar staat wel een uitgebreid aanbod voor kinderen tegenover. Je kijkt Netflix via een smart tv, maar onder andere ook op je mobiel, tablet, laptop en spelcomputers. In de meeste landen kun je Netflix kijken. Vanaf 1 april 2018 heb je ook toegang tot het Nederlandse aanbod in andere EU-landen.

Tarieven

1 scherm SD €7,99 2 schermen HD €10,99 4 schermen HD/ Ultra HD €13,99

Naast Netflix zijn er een tal van andere opties, denk bijvoorbeeld aan Amazon Prime Video.

On demand tv kijken op een smart tv

Een smart tv sluit je aan op internet. Vrijwel alle nieuwe televisies zijn smart tv’s en hebben een menu met apps. Vaak staat Netflix bijvoorbeeld al geïnstalleerd. Naast betaalde video on demand diensten, kun je YouTube gebruiken. Televisieprogramma’s terugkijken doe je via ‘uitzending gemist’ apps. Zo zijn er apps van NPO, RTL en Kijk (met programma’s van SBS6, Net5 en Veronica). Veel programma’s zijn gratis terug te kijken en de beeldkwaliteit is matig tot redelijk. Niet alle apps zijn bij alle tv-merken te vinden.

Streamen via een mediaspeler

Heb je geen smart tv, maar wil je wel graag films en series streamen naar je tv? Een mediaspeler is een soort doorgeefluik waarmee je foto's, films en muziek streamt van bijvoorbeeld je computer naar je tv. Veel mediaspelers zijn te koppelen aan je thuisnetwerk. Er zijn ook mediaspelers met een harde schijf, maar de meest gangbare apparaten kunnen alleen streamen. Bekende voorbeelden van mediaspelers zijn Apple TV en Google Chromecast.

Google Chromecast

Met de Google Chromecast speel je video (en muziek) van internet af op een tv. Je stopt hem zo achterin je tv. Google Chromecast heeft geen eigen menu of afstandsbediening: je bedient hem met een smartphone en tablet met Android of iOS. Via een app zoals Netflix kun je bijvoorbeeld een serie afspelen op je tv.

De bestanden speel je rechtstreeks af van internet en dus niet via je eigen netwerk. Daarmee verschilt Chromecast van Apple TV en Airplay. Er zijn behoorlijk veel video-apps die Chromecast ondersteunen, denk naast Netflix aan Videoland Unlimited en NPO (uitzending gemist). Met de Chromecast Ultra (€80) kun je ook video streamen in 4K-kwaliteit en in HDR.

Apple TV

Apple TV 4 is een kastje van €180 dat je tv met de computer en internet verbindt, en met andere Apple-apparaten. Met Apple TV huur en bekijk je een online film direct op een hd-tv. Ook kun je games en apps installeren. De Apple TV heeft onder andere apps van Netflix en NPO (uitzending gemist). Via Airplay kun je draadloos een video vanaf een tablet, laptop of smartphone afspelen.

Illegaal downloaden en streamen

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk materiaal uit illegale bron te downloaden. Een film of een serie kun je dus niet zo maar downloaden uit elke bron. Voor streamen geldt hetzelfde. Elke kopie van een illegale bron is verboden, ook al download je het bestand niet in geheel op je computer.

Downloaden of streamen uit illegale bron levert je geen boete op. Filmproducenten proberen wel schadevergoedingen te eisen bij downloaders van illegale films en series. Wil je zonder problemen een film of een serie kijken, dan kun je maar het beste kiezen voor een legale dienst.

Live tv en programma gemist kijken

Veel tv-programma's zijn na uitzending terug te kijken via speciale websites of apps. De beeldkwaliteit is niet zo goed, zeker als je als de aflevering op volledig scherm bekijkt. Sinds 2018 gelden er regels waardoor je ook in andere EU-landen online naar series, films en tv-programma's van 'thuis' kunt kijken. De regels gelden voor betaalde diensten zoals NLziet, NPO Start Plus, Ziggo Go, KPN Interactieve tv en CanalDigitaal.

NPO

Op NPO Start (Nederland 1, 2 en 3) is het aanbod heel groot. Je kunt er afleveringen terugkijken en live tv streamen. Voor €2,95 per maand krijg je de programma's te zien in HD-kwaliteit en zonder reclame (NPO Start Plus).

RTL XL

Bij RTL XL (RTL 4, 5, 7 en 8) heb je ook veel keuze in tv-programma's. Met een account kun je veel programma's gratis bekijken. Met een abonnement voor Videoland (€8,99) kun je programma's langer bekijken, heb je toegang tot films en krijg je geen reclame te zien. In het buitenland kun je niet alle programma’s terugkijken vanwege uitzendrechten.

KIJK

De programma's bij SBS 6 Gemist, Veronica Gemist en Net 5 Gemist zijn wel gratis. Niet alle programma's die op tv worden uitgezonden, zijn ook te zien via deze sites. De series en films van het gezamenlijke platform van SBS, Veronica en Net5 zijn niet te zien in het buitenland.

NLZiet

Wil je gemiste programma’s zonder reclames van NPO, RTL en SBS in hd kijken, dan kun je voor €7,95 per maand een abonnement nemen op NLziet. Ook live tv programma's kijken is mogelijk.

Via je provider

In sommige gevallen is het ook mogelijk om live tv te streamen met een app van je provider, bijvoorbeeld met Ziggo Go, KPN Interactieve tv en CanalDigitaal.

Live tv kijken

Op de website van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn de uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3 live te bekijken. Ook kun je op de NPO-site bepaalde themakanalen en radiozenders live volgen. Je kunt gratis en zonder account tv kijken via de website of de speciale NPO-app voor iOS en Android. Sommige tv-series en films worden in verband met rechten niet via internet getoond.

Kijken via VPN

Met VPN omzeil je beperkingen binnen een land door te doen alsof je gewoon vanuit huis (of een ander land) aan het internetten bent. Dat doe je door een beveiligde verbinding aan te leggen. Er zijn verschillende manieren om zo’n verbinding tot stand te brengen. Of je in staat bent via de virtuele tunnel een goede kwaliteit beeld te zien, hangt sterk af van de kwaliteit en snelheid van je internetverbinding. Een draadloze verbinding, zeker die in een hotel of op een camping, kan behoorlijk haperen.