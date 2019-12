Films en series downloaden en offline kijken

Tv-kijken doen we steeds vaker online. Maar wat als je je favoriete serie of een film wilt kijken als er geen internet is of als je mobiele databundel tekort schiet? Geen nood want bij Netflix, Videoland, Google Play en Apple iTunes kun je een video downloaden op je smartphone of tablet. Vanwege rechten zijn er wel een aantal spelregels waar je rekening mee moet houden.

Beperkt houdbaar

Elke dienst heeft grotendeels dezelfde voorwaarden. Heb je een video gedownload dan is het bestand een beperkte tijd houdbaar. Netflix noemt geen getallen. Bij de andere diensten heb je 30 dagen om de video te bekijken. Bij Netflix zie je 7 dagen voor de verloopdatum wat de resterende kijktijd is.



Is een film of serie eenmaal gestart, dan heb je 48 uur om hem af te kijken. Lukt dat niet dan moet je opnieuw contact maken met internet om de status te vernieuwen (opnieuw downloaden hoeft niet).

Kijken in het buitenland

Bij Netflix kun je je favoriete serie ook bekijken in een ander EU-land. Voorheen was het zo dat een (gedownloade) video ook beschikbaar moest zijn in het buitenland, wilde je hem kunnen bekijken. Ook bij Videoland is het mogelijk om een video te bekijken in het buitenland.

Hoe werkt het?

Netflix

Bij Netflix kun je een deel van het videoaanbod downloaden op je tablet of smartphone (Android en iOS). Om dat te doen ga je in het menu van de app naar het kopje 'beschikbaar voor downloaden'. De ingang toont een overzicht van alle films en series die je offline kunt bekijken. Bij elke Netflix-video geeft een icoontje aan of de video te downloaden is.

Downloaden van een film kan in standaard of hogere kwaliteit. In het laatste geval duurt het langer voordat de video op je smartphone of tablet staat en neemt hij meer ruimte in op het geheugen. Bij de video is aangegeven hoeveel ruimte hij in beslag neemt: bijvoorbeeld bij een aflevering van Suits (48 minuten, standaard kwaliteit) is dat 175MB.

Videoland

Ook bij Videoland kun je video’s offline bekijken op een smartphone en tablet. In de app zit de functie 'Download to go' en daarmee haal je de bestanden binnen. Niet alle films en series kun je offline bekijken. Videoland geeft aan dat in ieder geval alle kindervideo’s te downloaden zijn. Of een film te downloaden is, valt te herkennen aan een icoontje naast de titel. Videoland geeft met een balkje aan hoeveel opslagruimte je hebt voor video.



Lukt het je niet om een video binnen 48 uur te bekijken dan moet je opnieuw contact maken met internet om de status te vernieuwen (opnieuw downloaden hoeft niet).

Google Play Films

Huur je graag de nieuwste films dan kun je terecht bij Google Play Films. De video’s zijn offline te bekijken op tablet en smartphones (iOS en Android) en op een Chromebook laptop. Een film koop je op de website van Google Play Films. In de app kun je hem vervolgens downloaden.

Voor Android zijn de meeste films die in hd (720p of 1080p) beschikbaar zijn, ook in die kwaliteit te bekijken. Een offline film bekijken kan in iOS alleen in sd kwaliteit (576p). Hoeveel ruimte de bestanden innemen, is niet aangegeven. Altijd geldt: hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe meer ruimte een bestand in neemt.

iTunes films

Heb je een Apple-apparaat of een pc dan kun je films huren en kopen bij iTunes. Video’s zijn te downloaden en offline te bekijken. In de app voor je iPhone of iPad wordt de film opgeslagen onder het kopje 'Downloads'.

Films zijn te huur in verschillende kwaliteiten. Bij de titel staat aangegeven hoeveel ruimte de video in beslag neemt. Neem bijvoorbeeld de film 'Doctor Strange': die duurt 1:55 minuten en neemt in de beste kwaliteit van 1080p, 4,37GB in beslag. In lagere sd-kwaliteit kost het je 1,73GB.

Meer lezen: