Richtprijs € 11,99 per maand voor het eerste jaar indien het abonnement in 2015 wordt afgesloten, daarna €14,99. Eerste maand gratis.

Update 4 juni 2018: KPN Play stopt

KPN stopt op 2 juli 2018 met KPN Play. KPN laat weten dat de vraag naar deze nieuwe manier van tv-kijken onvoldoende was. Bestaande klanten kunnen tot de einddatum nog gebruik maken van de dienst.

Conclusie

De KPN Play-app* biedt behoorlijk wat content en kijkmogelijkheden. Vooral de aanwezigheid van HBO en zowel live als content-on-demand, is een groot pluspunt. Ook het opnemen van tv-programma’s is handig. De SD-beeldkwaliteit zorgt voor een minder scherp beeld bij het streamen naar een tv, waardoor de app nog niet als een goede vervanger van een televisie abonnement kan worden gezien.

Play-abonnement

De Play-app is de nieuwe tv-dienst van KPN, waarmee je live tv maar ook content-on-demand kunt kijken. Je hoeft geen KPN-klant te zijn. Iedereen kan een abonnement op deze dienst nemen, je hebt alleen internet nodig. Dit maakt het anders dan bijvoorbeeld Netflix die alleen content-on-demand biedt, of Vodafone TV Anywhere wat juist wel tv maar geen content-on-demand biedt.

Tv kijken via 3G of 4G is overigens niet aan te raden, de MB’s razen er doorheen en er is geen mogelijkheid om in een lagere beeldkwaliteit te kijken - en dus minder MB’s te verstoken. Het achtuurjournaal terugkijken kostte ons maar liefst 800 MB.

Als je nog in 2015 een abonnement afsluit, kost het eerste jaar €11,99 per maand, daarna kost het €14,99. De eerste maand is gratis, dus proberen kan altijd. De app is beschikbaar voor iOS en Android en werkt op smartphones en tablets. Je kunt KNP Play met 1 account op 5 toestellen installeren, maar je kunt maar op 1 toestel tegelijkertijd streamen.

Wij probeerden het uit op een iPhone en een iPad mini.

Aanbod

De app bevat onder andere:

Live tv

Je kunt 22 zenders bekijken, waaronder de bekende zenders van NPO, RTL en SBS. Maar ook 3 zenders van HBO, met veel films en populaire series. Het volledige overzicht van zenders is de vinden op de site van KPN.

Je kunt 22 zenders bekijken, waaronder de bekende zenders van NPO, RTL en SBS. Maar ook 3 zenders van HBO, met veel films en populaire series. Het volledige overzicht van zenders is de vinden op de site van KPN. Gemiste uitzendingen

Je kunt tot 7 dagen na de uitzending programma’s terugkijken. Dit geldt niet voor alle programma’s en zenders, waaronder HBO.

Je kunt tot 7 dagen na de uitzending programma’s terugkijken. Dit geldt niet voor alle programma’s en zenders, waaronder HBO. Content on demand

Je hebt onder andere toegang tot de vele series en films van HBO GO. Series als Game of Thrones kun je bijvoorbeeld kijken vanaf het eerste seizoen. Daarnaast heb je ook toegang tot Comedy Central-, Discovery-, MTV- en Nickelodeon-on-demand. Het grote content-on-demand-aanbod van deze tv-dienst is een pluspunt en vrij uniek.

Je hebt onder andere toegang tot de vele series en films van HBO GO. Series als Game of Thrones kun je bijvoorbeeld kijken vanaf het eerste seizoen. Daarnaast heb je ook toegang tot Comedy Central-, Discovery-, MTV- en Nickelodeon-on-demand. Het grote content-on-demand-aanbod van deze tv-dienst is een pluspunt en vrij uniek. Opnemen

Komt er dit weekend wat leuks op tv, maar heb je al wat te doen? Vanuit de tv-gids kun je opnames inplannen. Je kunt in totaal 200 uur opslaan en dit wordt 1 jaar bewaard. Je opnames worden in de cloud opgeslagen, dus je krijgt geen last van een overvol smartphone-geheugen. Je kunt geen programma’s van HBO opnemen.

De hoeveelheid content en de kijkmogelijkheden zijn indrukwekkend. Als je de app opent worden er bij 'ontdekken' programma’s aangeraden op basis van wat je kijkt. Tijdens de installatie geef je KPN toestemming om te monitoren wat je kijkt, deze optie is ook uit te zetten. Ook heeft de app een goede zoekfunctie en is het bijvoorbeeld mogelijk om op een acteur te zoeken. Het enige wat de app eigenlijk niet biedt vergeleken met interactieve tv van KPN is 'Begin gemist' en live tv pauzeren.

Beeldkwaliteit valt tegen

We waren enthousiast over de app. De beeldkwaliteit op de iPhone is prima en ook op de iPad ging het ermee door. Totdat we een film wilden kijken en we naar onze tv streamden met een Chromecast. Op een 55 inch tv was het niet best, vooral lichtere scenes zagen er slecht uit. Op een wat kleinere tv van 32 inch ging het iets beter, maar het beeld was niet mooi scherp. Dit komt omdat Play op dit moment alleen SD-kwaliteit biedt. KPN geeft aan dit te willen verbeteren naar HD, maar wanneer en of dat lukt is nog onduidelijk.

Soms werd een programma onderbroken. De internetverbinding verliezen kan gebeuren, maar dat het programma vervolgens van voor af aan begint is een vervelende bijkomstigheid. Even ter vergelijking: bij Netflix gebeurt dit bij ons sporadisch, en hij onthoudt meestal waar je gebleven was.

Tv-abonnement hiervoor opzeggen?

Nee, nog niet. De prijs van €14,99 per maand is netjes voor wat de app biedt. Als je bij een televisieprovider een HBO-abonnement neemt, kost dit alleen al rond de €15, bovenop de normale abonnementskosten voor tv. En naar verluidt komt er binnenkort ook een browser-versie van HBO, wat het makkelijk maakt om op een laptop te kijken.

Misschien zijn de 22 zenders voor sommigen te weinig. Daarnaast is de beeldkwaliteit in onze ogen nog de grootste belemmering. Op een tv ziet het beeld er gewoon nog niet goed genoeg uit. Indien KPN HD-kwaliteit gaat leveren, zijn we een stuk enthousiaster en zou de tv-markt weleens goed opgeschud kunnen gaan worden.

Voor- en nadelen van de interface

Laten we beginnen met de pluspunten. De app oogt vrij overzichtelijk en heeft een duidelijk hoofdmenu. Ook het bedienen gaat makkelijk, zo swipe je naar links en naar rechts als je wilt zappen, dit voelt intuïtief.

Maar dan de tv-gids: een priegelig overzicht waar zoveel blokjes in staan dat er van sommige tv programma’s slechts de eerste 2 letters te lezen zijn. Daar heb je dus weinig aan. Op de iPad zag dit er op het grotere scherm iets beter uit dan op de iPhone. We vonden de gehele interface op het tablet er beter uitzien. Zo blijft het hoofdmenu continue links in beeld staan en herken je de acteurs tenminste met de iets grotere plaatjes bij een film.

En het on-demand-aanbod wordt ook niet overzichtelijk gepresenteerd. Als je bijvoorbeeld kiest voor ‘series’, vind je daar geen series van HBO. Dan moet je namelijk bij ‘HBO On Demand’ kijken. En zo zijn er nog wat kleine mankementen waaraan je merkt dat de app nog vrij nieuw is en er zeker ruimte voor verbetering is.

Lees ook:

De eerste indruk van Vodafone TV Anywhere

De eerste indruk van Ziggo Replay TV

Wat is KPN Play?

KPN Play is een app waarmee je onder andere:

live tv kijkt;

live tv kijkt; gemiste programma’s tot 7 dagen terug kijkt;

on-demand films en series kijkt, waaronder ook het aanbod van HBO GO;

tot 200 uur aan tv programma’s kunt opnemen.

Belangrijke eigenschappen

Je hoeft geen klant bij KPN te zijn, iedereen kan een abonnement afsluiten. Je hebt wel internet nodig.

De eerste maand is gratis. Het kost €11,99 per maand voor het eerst jaar als je het abonnement nog in 2015 afsluit, daarna kost het €14,99. Het abonnement wordt na de gratis maand automatisch verlengd, maar is maandelijks op te zeggen.

De app is beschikbaar voor tablets en smartphones met iOS (versie 8 of hoger) of Android (vanaf versie 3.1).

Kinderslot: zo kunnen ook kinderen het gebruiken, er wordt dan alleen geschikte content getoond.

Je kunt instellen of er gebruikgemaakt mag worden van 3G en 4G. Zo voorkom je dat er (veel) mobiele data gebruikt wordt.



Bekijk de review van KPN Play.