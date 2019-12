NLziet van start: video on demand van RTL, SBS en NPO

NLziet is een combinatie van de diensten NPO Plus, RTL XL en Kijk. Je kunt daarmee op één website programma's, series en films van al deze zenders zien. Het aanbod is zonder reclame en op hoge kwaliteit te zien, dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot de huidige NPO-website.

Een abonnement op NLziet kost €7,95, de eerste maand is gratis. Een groep van 10.000 mensen heeft deze maand al toegang. Vanaf 1 juli kan iedereen zich inschrijven.

Via de website zijn programma's tot 1 jaar terug te zien. Sommige programma's kun je een week voor de tv-uitzending bekijken. De dienst is te gebruiken op je computer, tablet en smartphone (via een app). Later dit jaar moet ook het kijken via smart-tv's mogelijk worden.

Het grote voordeel van deze dienst is dat je uitzendingen op één website kunt vinden, ongeacht de tv-zender waarop ze worden uitgezonden. Verder lijkt het aanbod interessant voor wie overweegt zijn reguliere tv-abonnement op te zeggen.

Wij zullen binnenkort een eerste indruk van NLziet publiceren op onze website.