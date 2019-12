Nvidia Shield Android TV

Eerste indruk|Sinds 17 maart 2016 is de Nvidia Shield TV officieel te koop in Nederland. Hij wordt standaard geleverd met een controller en een losse afstandsbediening is apart leverbaar. Het is één van de duurdere mediaspelers op de markt en hij zou dan ook veel moeten bieden. Denk aan 4K-streaming, gamen en Android TV-apps. Wij hebben de 16 GB-versie geprobeerd.

De Nvidia Shield TV is een krachtige mediaspeler die goed past bij de veeleisende gebruiker. Het is een Apple TV 4-concurrent en wat mij betreft krijgt de Shield zelfs de voorkeur. Hij is iets duurder dan de Apple TV maar je krijgt dan ook een veel uitgebreidere mediaspeler voor terug waarmee je in 4K- (ultra-hd-) kwaliteit naar Netflix e.d. kijkt.

Voor de minder veeleisende gebruiker is de veel goedkopere Google Chromecast de beste keuze.

Voordelen

Kijk in 4K- (ultra-hd-) kwaliteit naar Netflix e.d.

Google Play appstore

Opslag uitbreidbaar via SD-kaart of usb-stick/hdd

Nederlandstalige spraakbediening

Sluit je koptelefoon aan op je (spel)controller of remote voor luisterplezier zonder anderen lastig te vallen

Meegeleverde accessoires: hdmi-kabel, (spel)controller

Speel Android-games op je tv

Stream en speel je PC-games naar je tv

Nadelen

Duur (Nvidia Shield vanaf €199, Apple TV 4 vanaf €170, Google Chromecast vanaf €39)

Niet meegeleverde accessoires: Shield Remote (t.w.v. €54,99) en Shield Stand (t.w.v. €34,99). Update januari 2019: Tegenwoordig is de Shield TV ook beschikbaar inclusief Shield Remote voor €199 met zowel de Shield Remote als Controller voor €229.

Android TV beperkt de selectie apps in Google Play (hoewel dit is te omzeilen via 'side loaden')

Spraakbediening niet overal oproepbaar, maar in het hoofdscherm werkt het altijd

Uiterlijk

Als je de Nvidia Shield uit de doos haalt zie je pas hoe klein hij is. Het formaat is vergelijkbaar met een 7 inch tablet, maar dan net wat dikker. De knop waarmee je hem aan of uit zet is mooi weggewerkt, maar toch makkelijk herkenbaar door het Nvidia-logo. Als je hem aan zet komt er een groene gloed van het apparaat af. Het geheel ziet er modern en strak vormgegeven uit.

Aansluitingen

De Shield heeft veel aansluitmogelijkheden, vooral voor zo'n klein apparaat. Je sluit hem bekabeld of draadloos aan op je thuisnetwerk. Ook vind je op de achterkant een hdmi-aansluiting die geschikt is voor 4K (ultra-hd), twee snelle usb 3.0-poorten, een micro-usb 2.0-poort, een micro-sd-poort voor geheugenkaarten tot 128 GB en aan de voorkant zit een infrarood-ontvanger voor een universele afstandsbediening.

Meegeleverde accessoires

Naast de stroomnetadapter en hdmi-kabel is er ook een spelcontroller meegeleverd. Het is een kruising tussen de spelcontrollers van de PlayStation 4 en Xbox One. Met de controller scroll je makkelijk door het menu van de Shield en daarnaast is hij ideaal voor het spelen van een spel. Hij werkt draadloos en via usb-kabel op de Shield. En via usb-kabel werkt hij ook op je PC. Een handige functie van de controller is de mogelijkheid om een koptelefoon aan te sluiten zodat je van je favoriete serie geniet zonder dat je anderen stoort. Bijvoorbeeld wanneer iedereen al slaapt.

Los verkrijgbaar

Als je de Nvidia Shield puur als mediaspeler gebruikt dan is de standaard meegeleverde controller voldoende, maar vergeleken met een afstandsbediening niet ideaal. Ook denk ik dat mensen die geen games spelen liever de spelcontroller uit het zicht willen hebben. De oplossing hiervoor is de los verkrijgbare Shield Remote van €55. Update januari 2019: Tegenwoordig is de Shield TV ook beschikbaar met afstandsbediening voor €199 of inclusief zowel de afstandsbediening als de controller voor €229.

De Shield Remote is een luxe afstandsbediening die prettig in de hand ligt en snel reageert. Vergeleken met de controller is hij lekker compact, licht en simpel. Hij bevat maar enkele knoppen die je daardoor snel leert kennen. De aanraakgevoelige volumeknop is in het begin onwennig, maar werkt in de praktijk goed. Naast de genoemde knoppen kun je op de Shield Remote ook een koptelefoon aansluiten.

De Shield Stand waarmee je de Shield rechtop kunt plaatsen is niet meegeleverd. Dit vind ik zelf geen groot gemis, maar als je de Shield netjes rechtop naast je TV wil plaatsen kost dat €34,99. En dat is best duur voor een standaard.

Google Voice

Zowel de meegeleverde spelcontroller als de los verkrijgbare afstandsbediening beschikken over een microfoon. Hiermee geef je via Google Voice zoekopdrachten aan je Shield. Meestal werkt dit prettig, snel en bovendien in het Nederlands. Ik vind het wel jammer dat Google Voice niet in elk submenu is op te roepen.

In het hoofdmenu werkt Google Voice wel altijd en daar ben je binnen één druk op de spelcontroller- of afstandsbedieningsknop weer terug.

Google Play appwinkel

Voor apps ga je naar Google Play, de appwinkel van Google. Hier vind je een grote selectie apps, hoewel de selectie niet in de buurt komt van de hoeveelheid apps die beschikbaar is voor je Android-smartphone of -tablet. De apps die je wel kunt installeren werken in ieder geval goed op een televisie. En als de spelcontroller is aangesloten dan switchen de games automatisch naar de juiste besturing.

Gamen

De Shield is niet enkel een mediaspeler, het is ook een kleine spelcomputer. Je speelt er dezelfde Android-games op die werken op je Android-phone of -tablet, zoals Crossy Road. Maar ook exclusieve 'Shield Games' die je alleen kunt spelen op de Nvidia Shield-apparaten. De prijzen van de games lopen sterk uiteen. Zo zijn er gratis games te vinden, maar ook games die rond de €15 kosten. Er zitten veel bekende games tussen, maar meestal zijn het de net wat oudere klassiekers zoals Half-Life en Portal.

Als je in het bezit bent van een pc met grafische kaart van Nvidia dan heb je ook nog de mogelijkheid om games te streamen naar je Shield. Dit noemt Nvidia: GameStream. Een gewilde functie voor de echte gamer. Ik heb dit niet geprobeerd omdat de Shield vooral als mediaspeler wordt beoordeeld.

4K- (ultra-hd-) kwaliteit

De Nvidia Shield is een krachtige mediaspeler die geen probleem heeft met het afspelen van video op 4K- (ultra-hd-) kwaliteit. Om van die hoge kwaliteit te genieten moet je ook in het bezit zijn van een tv of monitor met een 4K-scherm. En als je via streaming- diensten, zoals Netflix, in die kwaliteit wilt kijken dan moet ook je internetverbinding minimaal een snelheid hebben van 25 mbit. Daarnaast hebben sommige apps als Netflix aparte abonnementen voor mensen die 4K willen kijken. Bij Netflix moet je dan abonnee zijn van het duurste pakket van €13,99 per maand.

De 4K testfilmpjes die door de videoredactie zijn gemaakt draaien ook goed via de standaard mediaspeler. Maar zodra ik andere apps probeerde zoals Video LAN en Kodi dan liep ik toch tegen wat problemen aan. In de VLC-app draaiden de testfilmpjes niet soepel en in de Kodi-app werden ze afgespeeld in full-hd-kwaliteit, dat een stuk minder scherp is dan 4K.

Nederlandse tv-zender-apps ontbreken

Je kunt nog geen NPO-, RTL- of SBS-apps downloaden voor je Shield. Dit is geen groot probleem aangezien de Shield ook ondersteuning heeft voor het casten van apps met Google Cast-ondersteuning. Zie het als een ingebouwde Google Chromecast. Hierdoor kijk je dus alsnog je favoriete Nederlandse programma's via je Shield. Maar als je alleen op deze manier gebruikmaakt van je Shield dan is de veel goedkopere Chromecast waarschijnlijk een betere koop.

Voor de gevorderde gebruiker die experimenteren niet erg vindt, is het via een omweg toch mogelijk om de apps van NPO, RTL of SBS te installeren. Via de omweg draaien alle apps uit de Google Play-store op de Shield TV en ben je niet meer afhankelijk van de selectie die Google of Nvidia gemaakt. Maar de apps draaien met een wisselende kwaliteit. En de besturing van die apps is niet geschikt voor de Shield-afstandsbediening of -controller.

Installeren van zo'n app doe je door het installatiebestand (APK) te starten op je Shield. Dit proces wordt 'side loaden' genoemd. De Shield is vanuit de doos al geschikt voor side loaden, waardoor de extra apps binnen handbereik zijn. Ik verwacht echter niet dat Nvidia je helpt als er problemen zijn ontstaan door het 'side loaden' van apps. Daarom kan ik side loaden niet aanraden.

Apple TV

De Apple TV 4 is misschien wel de bekendste mediaspeler die je kunt kopen, maar is het ook een betere koop dan de Nvidia Shield? Ik vind dat je als veeleisende gebruiker beter voor de Shield kunt gaan. Simpelweg omdat je veel meer mogelijkheden hebt. Maar het belangrijkste is dat je klaar bent voor de toekomst want met de Shield kijk je in hogere kwaliteit naar video's dan met de Apple TV: 4K (ultra-hd) versus full-hd. Maar ik kan me best voorstellen dat je toch voor de Apple TV kiest omdat je vertrouwd bent met Apple-producten.

