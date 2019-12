RTL XL: onbeperkt kijken naar gemiste afleveringen

Kijkers krijgen voor €4 per maand onbeperkt toegang tot het aanbod van RTL XL. Programma's zijn tot 1 jaar terug te zien en 1 week vooruit. Er zijn geen advertenties te zien. De dienst loopt na 30 dagen automatisch af; daarna kun je elke maand opnieuw bepalen of je wilt verlengen. Het aanbod is op dit moment niet beschikbaar in de apps van RTL XL, maar alleen op de website.

NLZiet

Het aanbod van RTL XL was al beschikbaar via NLZiet. Voor €8 per maand geeft dit on-demand-platform toegang tot de gemiste programma's van NPO, SBS en RTL. Onder de naam NPO Plus heb je in de NPO-app toegang tot NLZiet-programma's van de publieke omroep. Dit werkt ook bij sommige smart-tv's van Samsung.

In onze review van NLZiet waren we niet zo positief: de dienst schiet op veel punten tekort, waaronder het gebrek aan een uniform ontwerp. De afzonderlijke partijen lijken hier nu iets aan te doen, door het aanbod vanuit de eigen apps aan te bieden.

In de Consumentengids van maart dit jaar verschijnt een uitgebreid artikel over video on demand diensten, waaronder NLZiet.