Wappzapp is een app met een continue stroom van allerlei gratis en betaalde filmpjes waaronder YouTube, Uitzending Gemist en RTL XL. Voor iOS 6+, de app voor Android is een bètaversie.

Wappzapp: review

Er zijn heel veel (gratis) filmpjes te zien op internet. Er is natuurlijk YouTube. Daarnaast zijn er de gemiste programma’s van de publieke omroep en RTL en filmpjes van allerlei weblogs. Er is zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wappzapp probeert iets te doen aan deze keuzestress. Een redactie speurt het internet af en publiceert een selectie van gratis filmpjes uit verschillende kanalen op 1 plaats. Zo hoef je zelf niet meer langs de afzonderlijke sites te surfen, maar kun je direct kijken op Wappzapp.

Uiterlijk

We probeerden de app voor de iPhone en voor de iPad. De laatste is overzichtelijker; bij de iPhone staat alles net wat te dicht op elkaar en is het geheel wat rommelig. In het overzicht staan de nieuwste filmpjes, onder elkaar (bij de iPhone) of naast elkaar (bij de iPad). Vanuit het menu dat aan de linkerkant uit te klappen valt, zijn verschillende categorieën te zien (op de afbeelding rechts het scherm van de iPhone). Het navigeren binnen de categorieën gaat door naar links te vegen. Het zappen langs de filmpjes gaat best vlot. Wel crashte de app af en toe en duurde het soms lang om de filmpjes te laden.

Filmpjes: van alles wat

Wappzapp is een vergaarbak van filmpjes van allerlei websites: YouTube, Uitzending Gemist, RTL XL en allerlei weblogs. Elke dag worden er zo’n 20 filmpjes geselecteerd en toegevoegd door een redactie van 4 man. Bij elk filmpje staat een korte beschrijving. Er zit van alles tussen: van Boer zoekt vrouw en sport tot actualiteiten en geinige kattenfilmpjes. Bij elk filmpje staan gerelateerde video’s, zoals je die ook wel ziet bij YouTube. Er is veel te zien, maar het is nogal willekeurig allemaal.

Ontdekken en delen

Naarmate je meer Wappzapp kijkt, zul je wat vaker filmpjes zien die passen bij jouw kijkgedrag. Er zijn ook andere manieren om Wappzapp persoonlijker te maken, zodat je op maat te zien krijgt wat je interessant vindt. Zo kun je programma’s volgen; je krijgt dan een berichtje zodra er een nieuwe aflevering is. Video’s zijn toe te voegen aan favorieten of aan een ‘bekijk ’t later’-lijstje, je kijkgeschiedenis wordt ook opgeslagen. Heb je Facebook dan zien je vrienden met Wappzapp wat je hebt gekeken en andersom. Be je ingelogd dan staat je profiel op elk apparaat waarop je Wappzapp kijkt. Zeer handig, maar erg jammer dat je alleen kunt synchroniseren via Facebook.

Video on demand

Naast de gratis filmpjes van internet, heeft Wappzapp ook betaalde video. Het aanbod komt overeen met het oudere aanbod van video on demand-diensten. Het lijkt daarmee sterk op de films die Netflix heeft. De films zijn in hd; de videokwaliteit past zich aan, aan de kwaliteit van je internetverbinding, waardoor een filmpje niet hapert.

Een film is te koop voor €2,70 of €4,70, af te rekenen via je iTunes-account. Kopen betekent dat je hem onbeperkt kunt bekijken. Naast films zijn er cabaretshows van Ronald Goedemondt, Dolf Jansen en Hans Liberg, aangeboden door Comedy Central. De registraties zijn te huur voor €3,60, binnen 48 uur moet je een show bekijken.

Wappzapp liet ons weten dat ze vanaf april ook een abonnement zullen aanbieden. Voor €8 per maand kun je dan onbeperkt ‘top kwaliteitsfilms’ en Nederlandse producties bekijken.

Conclusie

Wappzapp is een leuke vergaarbak van gratis internetfilmpjes. Ideaal voor als je wat wilt kijken, maar je niet weet wat. Tegelijkertijd is dat ook wel een beetje de valkuil; want er is wel erg veel te vinden. Er zijn wel manieren om te filteren, maar het kan beter. Wat erg jammer is: alleen Facebook geeft toegang tot een kijkprofiel op meerdere apparaten. Het betaalde aanbod valt nog wat tegen, maar we zijn erg benieuwd naar het onbeperkte abonnement dat in april verkrijgbaar zal zijn.

