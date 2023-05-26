Cartridges en printers onbruikbaar door HP update

Om welke printers gaat het?

Volgens 123inkt gaat het om printers die werken met de volgende cartridgenummers: 903, 907, 912, 913, 953, 957, 963, 973 en 981. Dat zijn allemaal Officejet printers.

Bij de HP Officejet Pro 902x-serie zijn de problemen het grootst. Op de HP Printers Support Community zijn er sinds begin mei meer dan 70 meldingen dat de printer alleen nog foutcode ‘83c0000b’ geeft en nergens meer op reageert. HP medewerkers schrijven dat het om een beperkt aantal HP Officejet 9020e printers. Zij raden aan om contact te zoeken met HP klantenservice.

Welk soort cartridges wordt geblokkeerd?

Volgens HP worden “remanufactured, re-filled of hergebruikte” niet geblokkeerd. Die maken namelijk gebruik van de originele HP chip. Dat zou betekenen dat alleen nagemaakte cartridges geblokkeerd worden.

Volgens 123inkt werkt het net iets anders. Cartridges met een HP-chip, die al in de printer zaten, blijven werken. Maar als je een lege cartridge vervangt, kan de printer die alsnog weigeren.

De getroffen voorraad huismerkcartridges bij winkels (en bij jou thuis) is nu niet meer bruikbaar. Volgens 123inkt moet de chip op elk van die cartridges geupdated worden. Het verschilt per aanbieder hoe snel dit kan.

Gebeurt dit vaker?

Ja. Sinds 2016 heeft HP al vaker cartridges geblokkeerd. HP noemt dit ‘Dynamic security’. Dankzij updates kan de printer steeds op nieuwe manieren checken of de chip op de cartridge origineel is. HP zet Dynamic security actief in om cartridges van andere merken te blokkeren. Ook Epson en Canon hebben printers die dit doen.

Om juridische problemen te voorkomen, zet HP op de doos van de printer dat cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken of kunnen stoppen met werken.

Dat printers alleen nog maar een foutcode geven gebeurt niet zo vaak.

Mogen printers andere inkt weigeren?

Ja. De rechter heeft gezegd dat printerfabrikanten niet verplicht kunnen worden om hun printers open te stellen voor andere inkt, omdat de printerfabrikanten nog geen dominante positie hebben op de inktmarkt. Ze zijn ook niet verplicht om het voor jou mogelijk te maken de update terug te draaien.

Wat kan de Consumentenbond doen?

Wij pleiten voor een duidelijker verschil tussen beveiligingsupdates en functionele updates. Zeker bij HP lijkt het argument van veiligheid misbruikt te worden voor andere doeleinden.

Wij geven via de internationale consumentenorganisatie BEUC informatie uit onze test aan de Europese Commissie. Die buigt zich op dit moment over het opstellen van regels voor duurzaam ontwerpen van printers.

We geven informatie over printers die werken met flesjes in plaats van cartridges. Ingelogde leden zien in het lijstje voor- en nadelen bij de producten in onze vergelijker of er ‘Dynamic security’ op zit: “Update kan cartridge(s) van ander merk blokkeren.” In webshops zal dit niet altijd duidelijk zijn.

Verder beperkt de uitspraak van de rechter onze mogelijkheden.

Wat kun je zelf doen?

De printer ‘offline’ gebruiken wanneer deze nog geen update heeft gehad.

Werken je cartridges niet meer na de update? Er zijn online wel stappenplannen te vinden hoe je je de firmware van de printer kunt 'downgraden'.

Het probleem melden bij de verkoper van je cartridges. Een goede winkel zal je helpen.

Je voorraad huismerkcartridges beperken: hoe recenter je cartridge, des te groter de kans dat de chip up-to-date is.

Je kunt automatische updates uitschakelen en niet meer updaten.

Let op!

Als je je printer niet meer updatet, loop je het risico dat belangrijke beveiligingslekken ook niet gerepareerd worden. Lees ook: HP-printers niet veilig: check voor updates.

Wil je printen zonder cartridges?

Natuurlijk wil je op dit moment niet een hele printer afdanken vanwege deze update. Maar heb je een nieuwe printer nodig? Dan kun je ook kiezen voor een inkttankprinter. Die werkt niet met cartridges, maar ingebouwde tanks die je vult vanuit flesjes (zonder chip).