Cartridges en printers onbruikbaar door HP update

Karen Reijneveld Expert ElektronicaGepubliceerd op:26 mei 2023
Volgens 123inkt gaat het om printers die werken met de volgende cartridgenummers: 903, 907, 912, 913, 953, 957, 963, 973 en 981. Dat zijn allemaal Officejet printers.
Bij de HP Officejet Pro 902x-serie zijn de problemen het grootst. Op de HP Printers Support Community zijn er sinds begin mei meer dan 70 meldingen dat de printer alleen nog foutcode ‘83c0000b’ geeft en nergens meer op reageert. HP medewerkers schrijven dat het om een beperkt aantal HP Officejet 9020e printers. Zij raden aan om contact te zoeken met HP klantenservice.
Volgens HP worden “remanufactured, re-filled of hergebruikte” niet geblokkeerd. Die maken namelijk gebruik van de originele HP chip. Dat zou betekenen dat alleen nagemaakte cartridges geblokkeerd worden.
Volgens 123inkt werkt het net iets anders. Cartridges met een HP-chip, die al in de printer zaten, blijven werken. Maar als je een lege cartridge vervangt, kan de printer die alsnog weigeren.
De getroffen voorraad huismerkcartridges bij winkels (en bij jou thuis) is nu niet meer bruikbaar. Volgens 123inkt moet de chip op elk van die cartridges geupdated worden. Het verschilt per aanbieder hoe snel dit kan.
Ja. Sinds 2016 heeft HP al vaker cartridges geblokkeerd. HP noemt dit ‘Dynamic security’. Dankzij updates kan de printer steeds op nieuwe manieren checken of de chip op de cartridge origineel is. HP zet Dynamic security actief in om cartridges van andere merken te blokkeren. Ook Epson en Canon hebben printers die dit doen.
Om juridische problemen te voorkomen, zet HP op de doos van de printer dat cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken of kunnen stoppen met werken.
Dat printers alleen nog maar een foutcode geven gebeurt niet zo vaak.
Ja. De rechter heeft gezegd dat printerfabrikanten niet verplicht kunnen worden om hun printers open te stellen voor andere inkt, omdat de printerfabrikanten nog geen dominante positie hebben op de inktmarkt. Ze zijn ook niet verplicht om het voor jou mogelijk te maken de update terug te draaien.
Verder beperkt de uitspraak van de rechter onze mogelijkheden.
Als je je printer niet meer updatet, loop je het risico dat belangrijke beveiligingslekken ook niet gerepareerd worden. Lees ook: HP-printers niet veilig: check voor updates.
Natuurlijk wil je op dit moment niet een hele printer afdanken vanwege deze update. Maar heb je een nieuwe printer nodig? Dan kun je ook kiezen voor een inkttankprinter. Die werkt niet met cartridges, maar ingebouwde tanks die je vult vanuit flesjes (zonder chip).
Nieuws|11 februari 2026Printer zonder updates