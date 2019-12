Voorwaarden opzeggen lidmaatschap of abonnement

Zo kun je opzeggen

Je lidmaatschap of abonnement opzeggen kan online, telefonisch of per brief.

Opzegperiode

Beëindig je je contract tijdens de eerste contractperiode, dan gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. Zeg minimaal één maand op voor het einde van het contract. Je hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie voor de eerste contractperiode.

Na de eerste contractperiode is het mogelijk om je abonnement op elk moment te beëindigen. De beëindiging gaat in, één maand nadat deze is ontvangen (of op een later moment dat je zelf kunt aangeven). Heb je ook betaald voor de periode na het beëindigingsmoment, dan wordt dit bedrag binnen 30 dagen teruggestort.

Bevestiging

Je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Heb je de bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice van de Consumentenbond.