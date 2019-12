Recht op privacy

Inzage in je gegevens

Wil je weten welke gegevens we van jou hebben? Log dan in op Mijn Consumentenbond. Heb je geen account of wil je meer weten? Dien dan een inzageverzoek bij ons in via ons contactformulier of bel met onze Klantenservice: 070 - 445 45 45.

Identificatie bij een inzageverzoek

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een inzageverzoek te identificeren. Bij een schriftelijk verzoek of een verzoek via e-mail kan dit door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw bsn (burgerservienummer) én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen.

Je gegevens wissen

Als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens opslaan, kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kan via ons contactformulier of bel met onze Klantenservice: 070 - 445 45 45. Wij zorgen er dan voor dat je gegevens binnen 4 weken zijn verwijderd.

Rectificatie van je gegevens

Neem contact met ons op als we je gegevens foutief hebben opgeslagen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk (laten) corrigeren.

Privacyverklaring en cookiebeleid

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, hoe wij omgaan met deze gegevens en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

In ons cookiebeleid leggen wij uit hoe cookies werken, welke type cookies we plaatsen en hoe je ze kunt blokkeren en verwijderen.

Contactgegevens

Heb je vragen over je rechten op het gebied van privacy? Neem dan contact met ons op.