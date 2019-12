Fairphone 3: eerste indruk

Eerste indruk|De Fairphone 3 is geen technisch hoogstandje en ook niet de meest sexy smartphone. Toch is er een plek voor deze bijzondere telefoon, want bij de Fairphone 3 draait alles om duurzaamheid.

Conclusie: duurzaam, maar geen hoogvlieger

Met de Fairphone 3 kies je voor duurzaamheid en eenvoudige doe-het-zelf reparaties. Kiezen voor deze idealen zou makkelijker zijn als de Fairphone 3 verder ook een fantastische telefoon was. Want wie is er tegen goede arbeidsomstandigheden in de fabriek, gerecyclede materialen en het weglaten van potentieel overbodige accessoires?

Maar de Fairphone 3 is niet fantastisch, hij is gewoon oké. En dat is niet genoeg om het gros van de consumenten jarenlang gelukkig te houden. Terwijl dat juist het duurzaamst is: minder vaak een nieuwe telefoon kopen. Daardoor is de Fairphone 3 vooral weggelegd voor consumenten die niet geven om de nieuwste technologie, een moderne uitstraling, geweldige camera’s en up-to-date software.

Bekijk de beste smartphones

Vergelijk alle smartphones

Duurzaamheid tijdens productie

Fairphone wil vooral een eerlijkere telefoon leveren. Dat betekent dat het bedrijf aandacht heeft voor milieu en arbeidsomstandigheden. Het idee is dat consumenten bij de keuze van een smartphone niet alleen kiezen voor het eindproduct, maar óók voor een verantwoorde productie.

Voorbeelden van verantwoorde aspecten bij de Fairphone 3 zijn:

gebruik van deels gerecycled materialen, zoals koper en plastic

het gebruik van goud met een Fairtrade-certificaat

initiatieven voor betere arbeidsomstandigheden bij leveranciers

het niet meeleveren van een lichtnetadapter, oplaadkabel en oordopjes

de verpakking met FSC Mix-label en plantaardige inkt

Hoe zulke inspanningen zich verhouden tot andere smartphonemerken is lastig te zeggen. Er zijn ontelbaar veel duurzaamheidsaspecten. Toch zijn de koppositie in de groene elektronicagids van Greenpeace en de diverse certificaten en prijzen, zoals het B Corp-logo, een betrouwbare indicatie dat Fairphone op de goede weg is.

Tegelijkertijd erkent ook Fairphone dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo spreekt het bedrijf over plannen om de winning van kobalt te verduurzamen en nieuwe initiatieven om de fabrieksomstandigheden te verbeteren.

Duurzaamheid tijdens gebruik

Een beter productieproces is goed, maar voor duurzaamheid is het nog beter om minder vaak een nieuwe smartphone kopen. Om een mobiele telefoon zo lang mogelijk te gebruiken, zijn nodig:

eenvoudige en betaalbare reparatiemogelijkheden als er iets stuk gaat jarenlange software-updates voor nieuwe functies en het verhelpen van veiligheidsproblemen hardware die ook over een aantal jaar nog toereikend is

De Fairphone 3 blinkt uit in het eerste, maakt een valse start met het tweede, en stelt teleur bij het derde. We gaan hier uitgebreider op in.

Reparatiemogelijkheden van de Fairphone 3

Bij Fairphone is repareren (buiten de garantie) in veel gevallen een doe-het-zelf klusje. Je kunt het ook laten doen, maar met de reparatiehandleidingen en het meegeleverde schroevendraaiertje is het prima te doen voor iedereen die niet schrikt van priegelige schroefjes.

Momenteel zijn ze nog niet verkrijgbaar, maar Fairphone wil 7 vervangende onderdelen gaan verkopen:

achterklep € 24,95

accu € 29,95

camera € 49,95

luidspreker € 19,95

scherm € 89,95

Top Module € 29,95 (frontcamera, ontvanger, koptelefoonaansluiting , secundaire microfoon en afstandssensor)

, secundaire microfoon en afstandssensor) Bottom Module € 19,95 (vibratiemotor, USB-C -connector en primaire microfoon)

Lees ook: Smartphone stuk? Zo laat je hem repareren.

Software-updates voor de Fairphone 3

Om jarenlang plezier te hebben van je smartphone, zijn software-updates van groot belang. Enerzijds zijn er functionele updates, waardoor je gebruik kunt maken van de nieuwste functies en toegang houdt tot alle apps. Anderzijds zijn er beveiligingsupdates, waarmee veiligheidsproblemen worden opgelost.

De software op de Fairphone 3 is niet helemaal bij de tijd. De telefoon is voorzien van Android-versie 9 en beveiligingsniveau van 1 augustus 2019. Daarmee ontbreken de veiligheidsupdates van september en oktober. Ook een update naar Android 10 is momenteel niet beschikbaar.

Fairphone zegt te streven naar updates gedurende 5 jaar, maar verbindt daar geen concrete beloften aan. Dit gebrek aan duidelijkheid vooraf schept weinig vertrouwen.

Voor het vorige model: Fairphone 2, worden nog steeds updates verstrekt, maar met een flinke vertraging en niet eens de nieuwste versies.

Toekomstbestendige hardware?

Dan nog de hardware zelf, waarbij we twijfelen of het genoeg is voor jarenlang plezier. De vervangbare batterij, dual SIM en de sleuf voor een micro SD-kaart zorgen weliswaar voor wat flexibiliteit, maar dat is niet genoeg.

De rekenkracht, 64 GB opslagcapaciteit en connectiviteit zijn minder toekomstbestendig, ook al zijn ze vandaag de dag voldoende. Denk even terug aan de smartphone die je 4 à 5 jaar geleden gebruikte. Grote kans dat je die niet meer hebt, omdat hij traag werd, onvoldoende opslagruimte had of geen ondersteuning bood voor 4G.

Daarnaast kan vroeg of laat het verlangen groeien, naar een mooie, moderne telefoon met indrukwekkende camera’s. Want nu al is de uitstraling verouderd en zijn de camera’s niet bepaald indrukwekkend.

Uitgebreider getest

We testen de Fairphone 3 binnenkort in het laboratorium. Dan kun je hem vergelijken met andere smartphones op testresultaten en specificaties. Lees hoe wij testen.